降息循環蓄勢待發 加密貨幣有望先蹲後跳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

自2024年1月11日美國證券交易委員會（SEC）批准11檔現貨比特幣ETF上市以來，儘管比特幣曾飆高到49,021美元，但隨後出現暴跌，盤中一度摜破4萬美元關卡。其他加密幣也慘遭沉重賣壓，身為第二大數位幣的以太幣在這段期間累跌約18％、區塊鏈代幣Solana更挫低約24％，加密閉慘跌走勢與去年底的暴衝行情有如天壤之別。

比特幣在2023年表現亮眼，以近150％的年漲幅躍居過去一年表現最靚的資產之一。當時帶動該加密幣上衝的最大因素，與現貨比特幣ETF在年初正式上路的利多有關。

包括灰階（Grayscale）、貝萊德、ARK及景順（Invesco）等11家公司向美國SEC遞交比特幣ETF基金上市的申請文件已經獲得放行，也讓比特幣ETF基金在千呼萬喚下終能順利上路。這讓投資者日後可以像股票般在交易所進行比特幣ETF的買賣，進一步提升比特幣在傳統金融市場的地位，不僅有助擴大加密幣投資者的潛在基礎，還可帶動加密幣資產價格繼續彈升。

另外，Fed將在2024年開啟降息循環，也對拉抬比特幣走強帶來一定助力。預期Fed將調降利率下，市場樂觀氣氛大幅升高，還刺激加密幣的投機買盤增加。

Amberdata衍生品總監馬格德尼（Greg Magadini）指出，由於比特幣與黃金都不計息，先前美債殖利率位在高點，使得上述兩類資產對投資人的吸引力也大幅降低。不過在Fed政策逆轉，並壓低美債殖利率走跌後，將有利資金流入比特幣與黃金等高風險資產進行投資。

雖然進入2月比特幣依然持續修正走勢，但部分分析師指出，這早在預期中，並不以此為憂。

鑒於先前比特幣短線漲幅過大，在利多出盡下，加密幣回吐一些漲幅為正常現象。此外，近日標普500指數在科技股與半導體股帶動下，連連締造歷史新高，受到資金轉向股市，加密幣回檔也在所難免。