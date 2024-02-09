後ECFA時代 從口水戰到動盪期 台商如何自救？

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早收貨貿清單占我對陸出口比重

過去十年，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）隨兩岸關係跌宕起伏。自大陸宣布中止早收清單中12項石化稅目關稅減讓後，意味ECFA的留存，不再是政治上攻防的辯論，是真正進入一個全新的動盪時期，台商勢必得加緊腳步，做好全盤因應。

2011年ECFA實施以來，早收貨品貿易出口值持續上升，2021年達到高點，為252.27億美元，2022年則下降至204.86億美元，占對陸出貨品口比重16.8％。

經濟部則強調，從這幾年的台灣總出口來看，早收清單商品占出口全球占比逐漸下降，從最高的7.2％，降到目前約3.6％。

但由於大陸是台灣第一大貿易夥伴，比重約4成，台商雖已在拓展世界市場、分散風險，但在大陸布局仍深，許多生產原物料或中間材須從台灣進口，從產業界的立場看問題，仍希望兩岸能好好談，不要讓ECFA輕易中止。

只是產業界的呼喚未盼到兩岸官方對話。大陸商務部在2023年12月15日公布貿易壁壘調查結果，認定我方違反WTO相關規則，對陸構成貿易壁壘，並提及ECFA實施不如預期。

六天後（12月21日），大陸國務院關稅稅則委員會公告，指因台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA規定，按規定和程序決定，自2024年元旦起，對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。

值得注意的是，大陸商務部2024年1月9日再度表達中止早收名單的立場，調整包括農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓措施。距我方預測，陸方將採取「切香腸」方式處理ECFA，半年內恐再祭出兩波動作，時間點可能落在農曆前後，以及新任總統賴清德520就職過後。

也因此，我方必須加快腳步，因應大陸接下來的動作。官方部分，經濟部近日提出「異業聯盟」等因應對策，強調要串聯紡織業的上游石化業、機械業等，讓三大產業組團拓銷，前往國際紡織展提供一條龍解決方案爭取買主，同時也拓銷新市場。

台商能操之在自己的，是布局其他市場、增加產品附加價值以分散風險。

此外，和碩董事長童子賢還提出一個方法，他表示，即使有國家動用貿易障礙來抵制其他國家，實際上出口廠商還是有「繞道」銷售的機會，例如俄羅斯被貿易制裁，台灣主機板無法銷售進去，有國際代理商繞道土耳其，再回銷俄羅斯。

童子賢的看法是，世界經濟體已從「地球是平的」變得愈來愈破碎化，分成一塊塊的現象，兩岸互動關係也在此趨勢裡。ECFA成為陸方認定台灣貿易壁壘的標的，是經濟板塊和政治體制的不一致產生的衝撞，並干預到貿易活動。

由於兩岸關係短期無法回溫，台廠須擬妥因應對策應戰，先做好自身總體檢，設法量身打造新方案，開拓另一條新路出來。