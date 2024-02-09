陸復甦關鍵…房市先脫困

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進入2024年以來，大陸房市問題持續成為焦點。早在2023年底，國際評等機構穆迪以大陸債務增加、房地產業規模縮減為由，將其主權信貸評等展望從「穩定」調降至「負面」。

大陸財政部隨即回應，強調房市影響和地方政府債務皆「可控」。但此舉也突顯國際商界對大陸房市惡化等問題的憂慮。

大陸房地產業自2022年起陷入空前的困境，境外債違約房企數超過40家。愈來愈多房企「暴雷」之際，2022年大陸多地掀起「停貸潮」，絕望的「爛尾樓」屋主們紛紛決定中止支付房貸。同時，潛在買方也對房市喪失信心，擔心建案難以完工，進一步導致新屋銷量日益下滑，危及更多房企的生存。

克而瑞研究中心統計，2023年80家典型房企新增融資總額，年減28％至人民幣（下同）5,692億元，為連續三年下滑。此數據除了突顯房企陷入投資減，少及借錢難的「惡性循環」以外，更反映出已曝露風險的房企（特別是民營房企）更難以融資，問題形成「死結」。

分析指出，未爆出風險的民營房企2024年仍要面對償債高峰期，到期的境內及境外債券規模，由2023年的2,551億元及49億美元，將分別增至2024年的3,287億元及60億美元。如果融資環境繼續沒有大改善，以至銷售復甦仍緩慢，不排除未爆出風險的民企會「爆雷」，而已爆出風險的民企還可能爆發第二次違約風險。

2023年12月初，穆迪把大陸主權信貸評等展望從「穩定」調降至「負面」，這是逾七年來首見，儘管等級仍維持在「A1」。穆迪指出，大陸利用財政刺激措施支持地方政府及國企，對大陸的經濟構成下行風險。同時，由於房市持續低迷，中長期對整體經濟的貢獻與往年相比明顯下降。

為振興經濟與穩定房市，2023年以來中國人民銀行頻頻推出貨幣寬鬆政策。人行分別在3月27日、9月14日兩次全面「降準」1碼，向市場「放水」刺激經濟，預計兩次「降準」各釋放長期資金5,000億元。2024年1月24日，人行行長潘功勝宣布，2月5日下調存款準備金率2碼，約提供長期流動性1兆元

對此，中指研究院市場研究總監陳文靜指出，2024年首次降準的力道較大，將為市場提供更多長期資金，增加資金流動性，進一步降低資金成本，推動經濟良好運行。同時，也將為化解房地產風險提供有利的資金基礎，有利於房地產業修復，穩定市場預期。