一帶一路綠化 台資企業新契機

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2023年大陸外交重頭戲：第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇（簡稱論壇）於10月中旬舉行，大陸國家主席習近平在論壇上宣布要促進綠色發展。國台辦隨後表示，支持沿線重點地區台商參與「一帶一路」建設。在大陸推動「一帶一路」綠化進程的關鍵時刻，這項宣示，為台資企業開啟全新的發展契機。

習近平在論壇開幕式上發表主題演講，宣布支持高品質共建「一帶一路」的八項行動，其中包括促進綠色發展。他指出，中方將持續深化綠色基礎建設、綠色能源、綠色交通等領域合作，擴大對「一帶一路」綠色發展國際聯盟的支持，繼續舉辦「一帶一路」綠色創新大會，建設太陽能產業對話交流機制和綠色低碳專家網。

2023年是大陸提出「一帶一路」倡議的10周年。針對過去10年來台資企業參與「一帶一路」建設的情況，大陸國台辦發言人朱鳳蓮於2023年10月下旬指出，大陸以兩岸融合發展為著力點，積極鼓勵支持沿線重點地區台商參與「一帶一路」建設。

大陸鼓勵台商透過中歐班列與「一帶一路」共建國家、地區發展貿易。此外，支持台商到大陸在「一帶一路」共建國家、地區設立的合作園區發展，而兩岸企業合作參與燃煤電廠、聯合循環電站等基礎設施項目也取得一定進展。

朱鳳蓮表示，台企冠捷科技陝西咸陽廠自2018年4月至2023年9月底，透過中歐班列出貨總量達到5,168貨櫃，總貨值約7.16億美元。而重慶則透過拓展中歐班列、西部陸海新通道、長江黃金水道等國際物流大通道，幫助台資電子資訊產業發展。光是2022年，重慶電子資訊產業進出口就達到人民幣4,951.2億元。

「一帶一路」倡議經過十年發展，已取得一定成果。而台資企業站在這場全球性合作的風口，應善用大陸政策優勢，加強與陸企的合作，共同參與並分享「一帶一路」所帶來的商機。