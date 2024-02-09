人民幣匯價 挑戰重回6字頭

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剛過去的2023年，人民幣兌美元匯價持續寬幅震盪，全年雖累跌逾2％，但和2022年近10％的跌幅相比已大幅收窄。儘管2024年開年人民幣匯價一度承壓下挫，但市場普遍認為，隨著美元漲勢回落、外需與出口前景好轉，2024年人民幣匯價有望逐步回升，重回「6」大關。

2023年人民幣匯價先是經歷了小幅升值，4月起連續走貶，9月上旬人民幣兌美元在岸價更一度貶至7.35元左右。直到11月美元轉跌，人民幣順勢築底回升至7.1元附近。中國銀行研究院指出，2023年人民幣貶值的主因，一是美元指數的強勢行情，非美貨幣因此走貶；二是中美利差擴大至歷史高位；三是銀行代客結售匯逆差擴大。

界面新聞調查十位經濟學家預測，認為2024年人民幣將逐步回升，重回「6」區間。中國首席經濟學家論壇理事長連平認為，2024年第一季，人民幣兌美元匯價將在6.8元～7.1元間雙向波動，穩中有升的可能性較大。第二季後，隨著美國聯準會降息進程確立和大陸經濟進一步回穩，人民幣有望保持升值態勢，到年底前兌美元匯率有望升至6.3元～6.5元。

財通證券宏觀首席分析師陳興表示，人民幣匯率的「貶值溢價」主要取決於中美關係和聯準會貨幣政策的取向。隨著中美關係由緊張趨於緩和，加上聯準會升息周期的結束，貶值溢價將會逐漸消除，也決定了人民幣匯率的升值態勢。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，2024年人民幣匯率走強是大勢所趨。今年大陸經濟持續恢復，中美利差回升將帶動人民幣匯率走強、升破7關卡。

對於後續匯率走勢，羅志恒認為需關注兩點：一是若歐日經濟下滑比美國更加嚴重，或全球爆發重大風險事件，都將推升美元指數，人民幣將因此承壓。二是若美國總統大選兩黨再度大打「中國牌」，中美關係再度緊張，也將對人民幣匯率形成衝擊。

國金證券首席經濟學家趙偉表示，2023年11月中旬以來，由於大量結匯需求集中釋放，人民幣已由「被動」升值轉向「主動」升值，利於人民幣走強。此外，中國政府持續向市場釋出「穩匯率」訊號，亦有助於穩定市場信心。