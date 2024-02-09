青龍年‧吉祥年 科技龍、金融龍許新願

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主要龍年企業家

龍年到！華人喜歡龍。古時候，皇帝要穿龍袍，21世紀的華人，也愛生龍子。龍，象徵權勢和尊貴，龍，也是12生肖中唯一會飛的動物。

國內屬龍的企業家不算少，從老一輩的企業家長春集團總裁林書鴻，到新一代的國泰世華銀行副董事長蔡宗翰，都是龍。

2023年的黑兔年，兔子，是蹦蹦跳的動物，要跳得高，就要先蹲，2024年是青龍年，依據卜卦解釋，雖然會有局勢不穩定的情形，但是比起過去幾年卦象特別吉祥。企業家們想必都很期望兔年是先蹲，青龍年能來個大躍飛。

特別是，前兩年經歷過疫情與地緣政治波折的「科技龍們」龍年新願，肯定都是「否極泰來」，包括華碩董事長施崇棠、宣捷集團創辦人暨公信電子董事長宣明智、明基友達集團創辦人李焜耀等。

相較2012年「水龍」年時，已故奇美董事長許文龍與時任友達董事長李焜耀仍在為「面板」事業打拚，當時，年齡上差了一輪的兩人，雖然經營風格截然不同，卻都不約而同的響應全球減碳的綠生活而植樹，如今，一人已「飛龍在天」，一人則退居幕後，成為佳世達董事長陳其宏口中的「架構師」、大氣，一手打造明基佳世達集團的創辦人。

與李焜耀是台大電機系同班同學、也是「科技龍」的施崇棠，雖然經歷了中美科技戰、疫情與地緣政治的風險，面對「AI PC元年」的龍年，華碩要成為全方位的AI公司。

華碩AI研發團隊從百人擴大為千人團隊，施崇棠表示，千人團隊將全面布局，從上到下、自超級電腦的伺服器布局至終端產品，服務對象涵蓋大型企業、學校、地端、終端裝置，要成為全方位AI公司。

2021年，華碩在疫情紅利帶動下，創了營運新高，但2022年卻吃到苦頭，也將過去華碩千錘百煉的基石打破，不過，施崇棠認為，華碩也在「寒澈骨」之際，進行改革再造，重新整裝出發，2024年將進一步全面與AI搭配，打造智慧系統，將AI展現的通用型智慧威力，帶入華碩產品線中，「接下來就是大家各憑本事」，且看青龍年如何衝刺。

科技界人稱「宣爸」的宣明智，2023年捲入總統大選的風雨，2024年拋開選舉那些事，宣明智會持續投入電動車以及生技產業，朝著打造「生技護國神山」夢想前進。

宣明智十年前投身生技產業，開發幹細胞新藥，近期則積極關注電動車產業。過去，在半導體產業，宣明智說，他其實算是個追隨者，現在他就是賭幹細胞藥，如果未來真發展起來，那他絕對是算得上前幾名。

面對未來，宣明智認為，有時候就是要有勇氣，去做一些有發展潛力，但不知道會不會成功的事，這樣才有機會把握新崛起的產業商機。

科技龍，否極泰來，全球地緣政治風險持續升高、淨零轉型帶來的挑戰，以及即將到來的保險業2026接軌IFRS17、ICS等課題，也多少衝擊國內金融業界，金融業也有不少「龍」，是國泰金控董事長蔡宏圖與蔡宗翰父子倆是「倆代父子龍」。

虔誠信佛的蔡宏圖曾有一陣子為祈願茹素，近幾年也都會固定到台南寺廟拜拜，祈求平安，今年，是本命年，既然會到寺廟拜拜，當然也會安太歲，而且，有了孫子、當了爺爺後，每年的新願，就是平平安安，健健康康。

喜歡吃拉麵的蔡宏圖，如果有空，可能會想要到日本，為的是「一定要吃的」拉麵，當然，更重要的「輕鬆一下」。

蔡宗翰不但與父親同屬龍，也都是法學博士，而且一樣都是在29歲的那一年進入國壽董事會，在進入國壽董事會前，曾在美國擔任執業律師兩年，新年的新願，應該也跟父親一樣是平平安安、健健康康。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，可以說是腳踩在金融界的「跨界龍」，除了是中信金控的大股東，還有其他多重身分，包括中華棒協理事長、中華職棒中信兄弟隊實際出資人、亞洲棒球總會的會長，以及世界棒壘球聯盟的副會長等等。

近年來，將心力放在慈善公益、反毒教育的辜仲諒，雖然已經是「阿公」也有了孫子，但因為對母親辜林瑞慧的感情深厚，也深受母親的身教與言教的影響，讓他謹記母親生前「世界本來就不公平，有能力的人應該要多幫助他人」的話語，母親的教誨是他從事公益的動力也是初衷。

2024年，辜仲諒仍將秉持初衷送愛到偏鄉、在資源分享出去、回饋社會的同時，也傳播愛，讓所有的孩子都有機會克服貧富差距接受教育，也讓捐助的金錢和善念化為正向循環。