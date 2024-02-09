長壽龍 活到老、堅持到老　多元龍 什麼都談、不談回本

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論以生肖為名的政商團體，「丙辰龍會」曾經是名號最久、最為響亮。不過隨著那一代的老一輩企業家，包括國泰創辦人蔡萬春、台泥和信大家長辜振甫、台南幫大老吳尊賢、台塑集團的王永慶，以及台玻創辦人林玉嘉等在「丙辰龍」年出生者逐一羽化成仙、飛上天際，「丙辰龍會」也算是跟著壽終正寢了。

其實，除了「丙辰龍會」外，小一輪龍年生的企業家們，包括台泥董事長張安平、國泰金控董事長蔡宏圖、前中華奧會主席蔡辰威等也有個屬於他們的「龍會」。「龍會」，都是定期聚會、吃吃飯飯、交換業界訊息，也同時聊聊時局。

隨著時間的流逝，「丙辰龍會」的成員都已不在世，企業界還有一位丙辰龍年出生的「長命龍」，是長春集團總裁林書鴻。

林書鴻領軍的長春集團，是台灣規模第二大的化工集團，長春集團近年更搶進電動車、5G高階利基領域，現為世界最大電解銅箔生產業者，因為擔心股票被炒作，堅持不上市。

林書鴻雖然年過90，生活規律自持，每天仍維持工作、運動、勤儉踏實的人生原則，數十年來幾乎都是9點45分入睡、清晨4點45分起床。

林書鴻對安全管理十分在意，認為應該要學日本松下採用的宗教經營管理哲學，也就是把工安維護視為寺廟的日常課題，雖然是微不足道的日常習慣，但絕不鬆懈也從不打折。一生勤儉踏實的林書鴻，可以說是，活到老、堅持到老。

張安平，也是一隻龍，而且是一隻難以歸類的「多元龍」，經營橫跨不同領域的觀光、水泥、網路資訊等事業，興趣更是廣泛，喜歡閱讀又會寫散文、詩，也會滑雪、騎馬，就是不會唱歌。

熱愛歷史又鑽研文化，談古今中外事時，中文英文夾雜，「多元龍」張安平也是個美食家，不但能說得一口、還能燒得一手好菜，但是，酒，不太能喝。

張安平也是一個不談成本數字的人，談起台泥的低碳轉型、投入ESG，可以舉出各項研究、典故、數據證明，「很多人看減碳，都是看生意。」但他看的是人類的存在，他要做的是為下一個100年的人努力。

「多元龍」張安平掌理多元事業，又有廣泛興趣，龍年，可讓他忙的事，應該會更多。