美國援外案參院闖頭關 總額逾950億美元含援助台灣

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美國一項包含援助烏克蘭、以色列、台灣且金額達953.4億美元的法案今天在聯邦參議院取得進展，為這項援外方案掃除第一項障礙，不過法案最終能否通過仍是未定之天。

綜合路透社與法新社報導，參議院今天以67比32票支持一項程序動議，超過推進法案所需的60票門檻。有17名共和黨議員投下贊成票，而他們昨天才出手阻擋一項涵蓋項目更廣的法案，如今做出改變，令人驚訝。

參議院昨天以49比50的投票結果，未能通過兩黨協商的1,180億美元包裹法案。部分共和黨參議員表示不贊同當中的邊境安全措施，但援助烏克蘭和以色列部分仍有機會過關。

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在今天表決後說：「這是好的第一步。對於我們的國安、我們烏克蘭和以色列友人的安全、加薩（Gaza）無辜百姓的人道援助，還有對於台灣來說，這項法案必不可少。」

目前仍無消息指出參議院什麼時候會考慮最終通過法案。舒默表示：「我們會持續處理這項法案，直到工作完成。」

這項安全援助法案包括610億美元援烏抗俄資金，140億美元提供以色列對抗巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭，48.3億美元將用於支援台灣等印太地區夥伴及嚇阻中國侵略。

法案也將提供91.5億美元的人道援助給加薩走廊、約旦河西岸（West Bank）、烏克蘭的百姓，以及其他身處全球衝突區的民眾。

預料參議院將花費幾天時間來商定最終版援助法案。