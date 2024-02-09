道瓊今年第11次創新高 標普一度突破5,000點 Arm狂飆近50％

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美股今日同步收漲，道瓊及標普再創歷史新高，標普盤中一度觸及5,000點關卡，最高上漲至5,000.40點。AI熱潮不減，Arm發布亮眼財報後，盤中漲幅一度超過60%，盤末回落，最終股價狂飆逾47%。

道瓊工業指數收盤上漲48.84點，或 0.13％，以 38,726.20點作收；標準普爾500指數上漲 3.70點，或0.06％，以4,998.76 點作收；那斯達克指數上漲37.07點，或0.24％，以15,793.71 點作收；費城半導體指數上漲69.29點，或1.57％，以4,478.01點作收。

迄今為止，第四季公布財報的企業大多強於預期，使投資者認為健康的經濟會推動企業利率增長，投資者對美股信心持續增強，也推動美股連日來的上漲走勢。美國財經媒體Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli在一份報告中表示「自11月以來，一直在推動股市上漲的三大因素仍在持續推動股市上漲，它們分別是通膨下降，聯準會貨幣政策轉向和企業營利的韌性。」

不過，在標普逼近5,000點大關之際，曾是美林的首任經濟學家、傳奇金融分析師蓋瑞·希林（Gary Shilling）卻警告，美國經濟今年正走向衰退，圍繞比特幣及AI的熱情被嚴重誇大，而標普有可能會暴跌30％，跌破3,500點。希林在接受採訪時表示，當前的股票非常昂貴、而且扭曲，他說：「當人們專注於股市的一個非常狹小的部份時，實際上就在說，股市的其他部分沒有吸引力。」

數據方面，上月初領失業金人數降幅大於預期。美國勞工部周四公布初領失業金報告，上週首次申請領失業金人數為21.8萬人，少於預估的22萬人；持續申請領失業金的人數則降至187.1萬人，原本預期為187.5萬人，前值則為189.8萬人。

最新的數據突顯了美國的就業市場仍然強勁，儘管近期出現了一波裁員潮，但多是在科技和媒體業，並未蔓延至其他行業。這也強化了聯準會官員不可能在3月份降息的觀點，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）週四重申，經濟數據在各個領域都表現優異，沒有必要急於降息。

而此前多名聯準會官員宣稱需要更多的數據以支持降息，聯準會主席鮑爾日前談話中指出，會在今年某個時間將適合開始降息，但不認為3月有降息可能。其所指適當時機是要等到Fed對「通膨率持續邁向2％目標」更有信心為止。其說法被解讀為「鷹派放緩」，即Fed不再升息，但要給市場降息預期降溫。

個股方面，媒體娛樂巨頭迪士尼第四季營收高於預期且將現金配息提高50%，併宣布回購30億美元股票，股價漲幅超過10%。

軟銀旗下的晶片公司Arm2024財年第三季營收為8.24億美元、淨利為3.38億美元，兩者雙雙成長，優於分析師的預估值，Arm股價收盤狂飆47.89%，以113.89美元作收，創下去年9月IPO以來最大單日漲幅。

Arm財報報喜，帶動多檔晶片股上漲，歐洲市值最高的晶片股ASML延續一周來漲勢，續創歷史新高；輝達也在盤中創歷史新高，但最終轉跌收黑。