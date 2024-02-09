台積電ADR暴噴 一口氣跳上800元！散戶年後收大紅包

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【中時新聞網 吳美觀】台股5日封關之後，台積電ADR飆不停，周四（8日）持續狂漲7%至133.73美元，累計近四個交易日噴漲逾15%，換算後相當台股台積電每股838元，衝破8字頭。值得一提的是，晶片設計公司安謀（Arm）因營收與財測優於預期，單日股價暴噴近48%至113.8美元，驚人表現震撼市場。

在費半指數多數成分股創高之際，台積電ADR近日落後補漲，8日又猛漲7%，衝上133.73美元。由於每單位台積電 ADR相當於台股5股台積電普通股，以2月 7日台幣匯市收盤價31.358元計算，相當台股台積電每股為838.7元，突破8字頭大關，而台北交易5日收在646元、溢價拉大至29.8%。農曆年後台積電開紅盤，可望迎來大漲行情，破700元新天價近在咫尺，散戶開心收到大紅包。

而台積電入股的矽智財（IP）大黑馬安謀周三公布最新財測，估截至3月底止的新一季營收約在8.5億至9億美元之間，優於分析師預估的7.8億美元，稀釋後每股盈餘（EPS）預估為0.28美元至0.32 美元，高於市場預期的0.21美元。

對於本季展望樂觀，執行長哈斯（Rene Haas）表示，人工智慧浪潮推升授權業務成長，幾乎每個終端市場新設備，都需要安謀的高性能與高效運算平台。

安謀目前預估，截至3月的2024財年，營收將達 31.6億至 32.1億美元，先前預測最高為30.8億美元，調整後每股盈餘1.22美元。

安謀主要收入來源是向客戶收取權利金，受惠於部分智慧手機市場復甦，及汽車和雲端供應商銷售成長，上季權利金收入4.7億美元，較去年同期成長11%。

安謀在本季業績成長及財測樂觀的助攻下，周四（8日）股價大漲47.89%至113.89美元再飆上新高，較去年9月掛牌的51美元翻漲一倍以上。

台積電去年9月斥資近1億美元，參與安謀的IPO，取得約0.2%股權。主要著眼於策略投資，讓台積電在未來與重要供應商、合作夥伴的合作中，處於有利地位。