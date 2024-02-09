除夕上午國道交通順暢 交通部提醒重點壅塞路段

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

9日為春節連續假期除夕，根據高速公路1968 App即時路網圖資料，上午全國道路況皆大致正常，交通部預判9日上午各個重點壅塞路段中，塞車王國5南向南港系統-頭城路段仍可保持時速70公里以上，相當順暢。

交通部新聞稿表示，截至9日上午7時，交通量為12.3百萬車公里，淩晨0-5時交通量為7.9百萬車公里，為年平均平日的2倍。交通部指出，9日預估交通量為94百萬車公里。

高速公路局提醒用路人，9日的相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局公布8日全日交通量為102.9百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日的1.1倍。8日下午國道壅塞路段為國1南向湖口至新竹；國3南向鶯歌系統至大溪、新竹系統至香山，車流於17時後陸續紓解，其餘路段均能維持行車順暢。

交通路估計9日的五大塞車路段，有國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。高公局祝春節假期龍騰虎躍，行車平安。