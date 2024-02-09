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晶片「妖股」一天噴漲60％ 日本富豪秒賺1兆 驚人細節曝

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ARM單日股價一度上漲6成，大股東軟銀賺翻了。圖／美聯社
ARM單日股價一度上漲6成，大股東軟銀賺翻了。圖／美聯社

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【中時新聞網 郭宜欣】晶片設計巨頭安謀（ARM）靠著亮眼的財報數據與財測，周四股價一度大漲超過60%，終場收在113.89美元，單日上漲36.88美元（或47.89%）表現相當驚人，持股約9成的日本軟銀集團，持股市值單日暴增340億美元（約新台幣1.06兆）可說是賺翻了。

CNBC報導，軟銀集團創辦人孫正義從未如此幸運，輝達在2020年打算以400億美元收購安謀，只比當初軟銀入手時多了80億美元，但經過兩年努力，輝達已無法突破的監管挑戰為由，宣布交易案破局，軟銀還因此獲得12.5億美元的分手費。

沒想到，安謀去年9月於美國那斯達克指數上市，受惠於強勁的人工智慧AI浪潮，最新一季主要業務授權費收入年成長18%，營收成長更是達到38%，股價從單日上漲將近50%，公司市值已經達到1160億美元，約是輝達收購價的3倍。

報導提到，從市場對於安謀的估值來看，這樣的表現令人感到驚訝，接下來需要關注3月軟銀180天的股票禁售期結束後，投資人對於安謀股價的態度，是否還能維持在高點。

安謀的獲利模式與超微、輝達不同，主要透過晶片設計技術與軟體授權費為主，當人工智慧的需求暴增，安謀旗下業務也獲得相對應的成長，該公司表示，「安謀將繼續在伺服器、汽車等市場中獲得市佔率，這推動新的授權費成長。」

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