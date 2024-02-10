新竹縣唯一！ 東元綜合醫院緊急醫療評定通過「重度級急救責任醫院」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

衛生福利部醫事司 6 日公布醫院緊急醫療能力分級評定結果，東元醫療社團法人東元綜合醫院被評定為「重度級」急救責任醫院，黃忠山院長表示，本院肩負竹縣唯一重度級急救責任醫院以及區域醫院的使命，將持續推動以病人為中心的全人照護宗旨，精進急症、重症醫療救護品質，守護新竹縣近59萬人口的健康與生命。

依據緊急醫療能力分級評定基準，包括「急診醫療」、「急性腦中風醫療」、「急性冠心症醫療」、「緊急外傷醫療」、「高危險妊娠及新生兒醫療」及「加護病房照護」。黃忠山院長說，本院是新竹縣唯一的區域教學醫院，也是毒化災急救責任醫院。位於交通與科技園區核心區，如中山高速公路、福爾摩沙高速公路、高鐵及西濱公路、台元科技園區、新竹科學園區及湖口工業區，為搶救災害樞紐位置，24小時皆可施行腦外傷出血、骨折、外傷、腹部外傷及腸胃道等外傷治療手術，持續精進各項緊急醫療救護能力是本院的首要任務。

創院28周年，醫療團隊共同達成許多卓越成績，連續三次獲得醫策會評鑑「急性冠心症照護品質」認證，達成國際標準在90分鐘內打通心肌梗塞患者血管，採取跨部門15科整合連續照護；24小時有能力緊急搶救急性腦中風，提供完整的後續復健照護，搶救無數寶貴生命，病人在治療出院後，可恢復自理能力，並預防疾病的再發生。

在生育率全國首屈一指的竹北地區，副院長黃禹仁表示，婦幼中心能提供健全的婦幼跨科整合醫療，婦產科資深醫療團隊擁有豐富的孕產婦緊急狀況急救經驗，包括產前/產後大出血、生產中高血壓腦出血、子癇前症、血管栓塞等緊急處置，產科全年無休，具麻醉醫師24小時待命無痛分娩服務、剖腹產術後止痛、高危險妊娠孕「產婦綠色通道」以及「婦產新生兒科整合照護」緊急跨科急救服務，譬如：早產、早期破水、新生兒呼吸窘迫等處置，本院具備新竹縣少數設有新生兒加護病房(NICU)及新生兒中重度病房(NBR)，守護母子生命安全。

本院再次獲得評委肯定，感謝幕後所有醫療同仁的付出，將日常工作不斷精進再創卓越，黃忠山院長強調，獲得此殊榮代表責任越重，本院將持續營造幸福友善職場，優化病人就醫硬體空間及設施設備，朝發展智能醫院，推動全面作業電子化，打造堅韌安全的數位醫療環境而努力，成為大新竹地區民眾首選優質醫院，永續醫療產業。