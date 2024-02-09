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拿川普沒轍 最高法院恐不會將他踢出大選名單外

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美國最高法院似乎對將前總統川普踢出 2024年總統大選投票名單外，普遍持懷疑態度。圖／美聯社
美國最高法院似乎對將前總統川普踢出 2024年總統大選投票名單外，普遍持懷疑態度。圖／美聯社

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【中時新聞網 楊幼蘭】美國最高法院似乎對將前總統川普踢出 2024年總統大選投票名單外，普遍持懷疑態度。

綜合外電報導，保守和自由派法官周四（8日）在持續了90分鐘的辯論中，都提出這樣的問題，那就是：能不能因為川普設法挽回2020年大選中的頹勢，但卻以2021年1月6日國會大廈遇襲告終，而取消他的參選資格。

事實上，最高法院發出的訊息顯示，它準備支持川普，駁回對他出現在科羅拉多州選票上的重大挑戰。大法官凱根（Elena Kagan）質疑，憑什麼一個州不僅能為州民，甚至還為全國各地其他人做出禁止讓某個候選人參加總統大選的決定？包括凱根在內的3名自由派大法官都對攻防雙方提出了尖銳的問題，但大都聚焦在狹隘的條款上，而避免探討總統是否參與叛亂的廣泛問題。許多專家預測，這顯示辯論正朝有利川普的方向發展。

整體說來，9名法官在川普是否參與1月6日的國會暴亂著墨極少，主要在探討憲法第14修正案中的叛亂禁令。當川普的律師米契爾（Jonathan Mitchell）接受訊問時，根本沒有大法官提及，川普的行為是否構成叛亂。直到最後，拜登提名的大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）才提出這個問題。

文章來源： Supreme Court expresses skepticism that Trump can be left off the ballot

文章來源：Takeaways from the Supreme Court oral arguments on the Trump 14th Amendment case

文章來源：SCOTUS hears Trump ballot oral arguments, justices appear skeptical of removal

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