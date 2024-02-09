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電動車有多恐怖？租車巨頭急賣特斯拉又砍單 爆慘痛下場

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電動車維修成本高，讓租車公司打退堂鼓。圖／美聯社
電動車維修成本高，讓租車公司打退堂鼓。圖／美聯社

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【中時新聞網 吳美觀】電動車真的要被拋棄了！美國租車巨頭赫茲（Hertz）繼先前低價出售二手特斯拉後，又宣布暫停採購瑞典汽車製造商（PoleStar）的6.5萬輛電動車，原因在於電動車維修費用比傳統汽車還要高，已衝擊租車公司的業績與獲利表現。

綜合外媒報導，赫茲宣布暫停執行向瑞典汽車製造商極星購買6.5萬輛電動車的計畫；先前也提到要訂購10萬輛特斯拉，如今整個採購計畫全盤調整。

事實上，赫茲從今年開始在網站上出售二手特斯拉，目前約有518輛特斯拉待售，其中455輛是Model 3，剩下則是最暢銷的Model Y車款，若消費者不在意哩程數和租用經歷，Model 3售價最便宜只有2萬美元（約台幣62.6萬元），幾乎是新車3.8萬美元（約台幣119萬元）砍半，可省下不少費用。

赫茲之所以低價甩賣特斯拉，縮減電動車隊規模，主要是電動車的維修成本比傳統汽車高出許多，租車公司無力負擔，更直接影響第三季業績，並對獲利造成負面影響。

執行長Stephen Scherr也提到，如果不是因為電動車，赫茲的獲利會更出色，加上特斯拉調降售價，讓公司電動車的價值下滑，不得不計入更高的折舊。

截至2022年底，赫茲在全球共有48344輛特斯拉電動車，不到先前採購計畫的一半。

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