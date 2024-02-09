龍年壓歲錢理財規劃3類型 他靠2萬元滾出100萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 王順泉】迎龍年春節，不少小朋友、大朋友都會拿到長輩給的紅包壓歲錢，許多家長為了避免孩子隨便花掉，都會收好代為保管。財富管理專家表示，小孩子的壓歲錢雖然不多，但是若善加投資，也能小錢變大錢，壓歲錢可以累積成為未來出國、教育、購屋頭期款等基金。

專家表示，壓歲錢如何規劃，要依據家庭經濟狀況而定。如果是小康家庭，紅包金額較少，建議以保守型的定存儲蓄為主，壓歲錢扣除學費等必要性支出，有剩餘再用於投資或消費。

至於家庭經濟狀況穩健的中產家庭，可採「儲蓄與投資並重」，60%配置存款或儲蓄險，30%投資基金或ETF，10%用於消費。

如果家境寬裕，日常所需現金不虞匱乏，壓歲錢理財就可以採用較積極的做法，除了儲蓄或保險之外，可考慮多投資基金或ETF、股票等。

專家表示，資產管理學界的研究指出，股市具有長期上漲的趨勢，比較「定期定額」、「保留現金逢低買進」與「單筆買進」3種方式，拉長時間來看，以「單筆買進」的報酬率最佳。如果是壓歲錢理財，規劃用於投資基金或ETF的資金，可採「單筆買進」，長期複利效果會最明顯。

假設每年存下2萬元壓歲錢，投入股市指數型ETF，以台股與美股長期年化報酬率約8~10%來看，如果是8%報酬率，20年後可以滾到98.8萬元，如果10%報酬率，20年後可以滾到126萬元。從小開始存，成年後手上就有第一桶金了。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。