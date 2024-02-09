紅包存起來！存股瞄準「這幾檔」 網：快滾出第二桶金

【旺得富理財網 李澍】對小朋友而言，領紅包絕對是過年最開心的事，但怎麼幫小朋友把紅包錢的效益發揮到最大，就考驗爸爸媽媽們的投資功力了。一位網友日前在Dcard分享，之前小孩的紅包都是存起來，今年起想開始存元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）並打算幫她保管到高中；同時，她也想參考網友會怎麼做。正逢年假，這個話題引起網友不小的共鳴，因此在網上掀起討論。

一位網友以「你們都怎麼處理小孩的紅包？」為題發文，想看看網友都怎麼處理小孩的紅包錢。原Po表示，小孩現年4歲，每年過年紅包可以達到2萬左右，之前都是幫小孩存起來，今年想開始存0056和00878，打算幫她保管到高中；她也好奇，網友會怎麼做，是否會讓小孩自己理財。

這個問題勾起不少網友的童年回憶，有人表示，「我根本沒看過我小時候的紅包都在成長過程中繳學費補習費繳掉了」、「用紅包買下學期的教科書，報名課程」、「我覺得幫小孩存到高中，然後讓小孩出去打工一陣子，把錢交給小孩，告訴他你以後靠自己了」、「我們家小孩（3歲）的壓歲錢=他整年的學費+才藝班費用」、「紅包兩萬...無法想像，我每年最高才1、2千，最高行情才2600，大家都好有錢」。

另外，有網友建議原Po趁小孩還小，就開始幫小孩存股讓他們的荷包也能贏在起跑點，「美股開下去。零股買下去」、「沒補習 直接0056 複利長大給小孩」、「我們是買股票，配了繼續買」、「我小孩六歲，從她出生滿月禮跟每年紅包錢我都直接全部存股，打算一直這樣到他大學畢業在交給他打理」、「固定買公司股票，經過這兩三年的股票大漲，已經存到快第二桶金了」、「幫小孩買006802每個月定期買1,000雖然存的速度很慢，但是我覺得等滿18歲後再給他會比較恰當」。

不過，也有網友提醒，「給孩子留一些吧，1,000~2,000讓他自己用，我以前收到的紅包每包大概2,000，加起來12,000左右，只是早上去老家拿到後當晚一回家就被爸媽拿去當未來的學費，因為我們家也沒有零用錢，真的是被迫一直壓抑自己的慾望，所以之後我就很討厭過年，也很討厭收紅包，還是別讓孩子過得太壓抑啦」。

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