車電紅什麼？輝達、AMD也殺入 13檔台鏈爽搭順風車

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【旺得富理財網 黃順德】據Gartner預測，車用電子將為2021至2027年全球半導體成長幅度最大的應用領域，其中車用高效能運算（HPC）的成長幅度最為快速；除了車用電子滲透率拉升與供應鏈改善，美國市場加速設置充電基礎設施，也有望帶動全球基礎設施與出貨產值到明（2025）年都有雙位數成長。

法人觀察，車電供應鏈至明年持續大成長有2大關鍵，除了傳統燃油車車用電子滲透率拉升，電動車規模發展關鍵在零組件、充電基礎設施與車聯網等，不論油電車或純電電動車等發展仍仰賴基礎設施。

展望後市，今（2024）年台股有望前低後高，建議擇優取利，AI仍是台股主旋律，車用電子長線趨勢也是可關注的重點，還有消費性電子、循環性產業都可留意。

全球晶片霸主輝達（Nvidia）將於CES 2024揭露切入車用市場進程，破天荒跨入賓士自動駕駛領域；處理器大廠超微（AMD）也將在CES 2024推出車規級自行調適SoC、Ryzen嵌入式V2000A系列處理器。

車用電子概念股包括東元（1504）、台達電（2308）、敬鵬（2355）、矽統（2363）、友達（2409）、健鼎（3044）、力旺（3529）、定穎投控（3715）、系統電（5309）、高技（5439）、聯茂（6213）、啟碁（6285）、訊芯-KY（6451）等。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。