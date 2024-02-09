3原因導致機票飆漲 飛日本漲幅達5成！專家祭妙招撿便宜

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展開久違的海外旅行，心情很雀躍，但也很難忽視荷包大失血。疫後機票價格高漲，日本熱門航線漲幅超過5成，專家指出，今年首季高票價趨勢似有鬆動跡象，除了多比價，也可試試提早出發、混搭航空公司與起降機場等方式撿便宜。

疫後解封已逾一年，機場又重回門庭若市、大排長龍的熟悉景象，許多民眾展開久違的旅程，共同的心聲除了期待與雀躍，一定都明顯感受到「機票變貴了」。

「機票獵人蓋瑞哥」接受中央社記者訪問時表示，解封後，機票售價居高不下，以台北飛東京為例，疫前大約落在新台幣9,000元左右，疫後漲至約1.5萬元，漲幅達5成之多；長程線美西大概漲3成多，東南亞地區航線漲幅相對小，平均票價約上漲2,000元左右。

疫後機票飆漲，關鍵來自供應不足、成本居高不下，航空業者指出3大具體因素，第一是「需求大於供給」，疫後航班復甦仍是進行式，去年1月航班恢復率大概只有4成，去年底已經來到7成左右；雖然許多航空公司紛紛下單購買新機，但飛機製造商因人手與原料短缺，製造進度也落後。

第二是「油價居高不下」，去年以來，國際原油市場走勢震盪，但整體是延續上漲趨勢，區域戰爭也成為油價變數，而燃油成本是航空業者很大的成本支出，勢必會反映到機票的價格提升。

第三為「人力流失」，航空業者紛紛指出，地勤人力在疫情期間引發離職潮，疫後跨境旅遊復甦，但人力回補速度不及，業者必須加薪留才、搶人，導致許多國家地面場站服務費上漲至少20%左右，同樣墊高機票成本。

總部位於英國的機票預訂網站Skyscanner指出，「距離跟需求量是決定機票價格的兩大關鍵因素」，該如何找到便宜機票，建議可試著變化出發時間，例如往前或往後一日，平均來說週五出發的機票，價格可能會便宜25%，而提早4週預訂的話，更可能省下最高51%的費用。

Skyscanner也建議，訂票時混搭航空公司與起降機場，可能會降低購票成本，但壞處是必須拋開對累積里程的執著，可嘗試來回程飛不同的航空公司，或是在不同機場起降，找出暗藏的省錢技巧。

蓋瑞哥舉例，搭樂桃去日本、回程改虎航，若剛好都搭配到便宜航班，就能省下不少機票錢，但缺點是可能得接受冷門時段的班機；而日本每個地區的熱門時段不太一樣，櫻花季的大阪就比名古屋熱門，改變進出機場，也可能會組合出較低的票價。

許多消費者認為，機票提早3到6個月買會最便宜。蓋瑞哥指出，「何時買機票和票價高低其實沒有直接關係，和航線是否熱門比較有關係」，提早買不見得會便宜，晚鳥可能也會幸運遇上清倉促銷。

蓋瑞哥認為，要買到便宜機票還是靠「多比價」的硬功夫，以及多註冊航空會員，才能在第一時間獲促銷通知，也能善用哩程累積兌換機票；但傳統航空促銷最多打9折，虎航或樂桃等廉航，才有破盤的促銷票可期，但他也坦言，「數量真的很少」。

至於未來機票走勢如何，航空高層均預測，「高票價的趨勢不變，會成常態」，甚至認為「今年機票只會上不會下」，來自航空所有成本上漲，而隨著永續議題發燒，未來生質燃油的添加、碳費的加徵，勢必還是會帶動機票價格上揚。

但蓋瑞哥認為，從首季促銷機票增加，且價錢接近疫情前的趨勢來看，「高票價趨勢有鬆動的跡象」。他認為，過去一年因為供給少，許多航線的載客率都高達9成以上，現在眾多航空公司紛紛加大、加密航網，美西長線的載客率可能下降至7、8成，不排除有降價空間；然而，日本載客率普遍高達9成以上，加上日幣貶值紅利，旅遊需求暢旺，恐怕還是會延續高票價趨勢。