京味過龍年》人手滿滿幾大袋 北京市民恢復趕年貨大集熱度

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臨近春節，北京民眾免不了的儀式感，就是得至少逛上一回年貨大集，尤其前幾年因為疫情因素而放緩。今年北京全國農展館年貨大集的開幕再度點燃過年氛圍感。除來自全大陸各省市的特色土特產外、也有來自俄羅斯、巴基斯坦的舶來品，甚至有非遺手工藝品和老式玩具，向年輕人展示老北京的傳統物件，也讓老年人重溫兒時美好回憶。

「好幾年沒逛年貨大集了！雖說超市裡東西也全，但還是得來大集採購才有過年的氛圍。」過年前一早到大集採買年貨的北京市民王大姐說，約著姐妹一起來趕集，準備辦些年貨帶回家。

全國農展館年貨大集是北京市內歷史悠久的年貨大集，今年已經辦到第28屆，到此置辦年貨，成為許多老北京人每年春節前不可或缺的儀式感。另作為北京人「菜籃子」、「果盤子」的新發地年貨大集，今年也舉辦起第二屆。

真正走進農展館的年貨大集入口，密密麻麻的攤位縱橫排成十幾列，一陣陣叫賣聲此起彼落，臨沂散養雞20元（人民幣，下同）一隻、山西陳醋30元一斤，讓濃濃的年味兒氣氛立刻飄起。

四處看看，還有來自天津老字號桂發祥的十八街麻花等知名小吃；吳裕泰攤位前賣著禮盒與散茶，另一邊的月盛齋牛腱子和醬牛肉都能裝在禮盒作為禮品，更有著各式各樣紅色喜慶的春聯、掛飾等。

在記者親自實逛下，還有許多新鮮農漁產品，例如直接吊起一大塊的青藏高原氂牛肉，以及像是中藥材、筍絲、海參與臘肉臘腸等，家裡餐桌上想吃什麼基本都有，其他也有來自台灣的商品如高山茶等。

甚至還有部分「舶來品」，像是有一小區專門為俄羅斯安排的土特產區，販售餅乾麵包、罐頭巧克力與酒水等，也有來自中東國家的雕塑與地毯等。

今年年貨大集也特意增加了非遺手工藝品攤位，有各式民間玩具，也有景泰藍、花絲鑲嵌等過往的宮廷技藝。例如花絲非遺傳承人馬秀峰就帶來不少做工精細的耳飾戒指，直稱「現在年輕人越來越認這個，跟他們聊起來懂得可多」。