「每月扣5萬買00929＋00937B」會太多嗎？神人給建議：這3檔定期定額就對了

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】有網友則在網路上詢問，自己月薪在8-10萬，每月投資5萬到前男友建議的標的00929和00937B（群益ESG投等債20+），因為兩檔都是月月配，領到的錢再拿去繳房貸，現在兩人分手了，問應該繼續投嗎？

月月配受到歡迎，有女網友在Dcard詢問每月投入5萬買進00929和00937B會太多嗎？原PO表示，自己是彩妝接案師，單身、住家裡，每個月薪資在8-10萬間，因為身上有保險，所以預備金僅保留20萬。

她說，這個投資是前男友建議的，後來因為分手分得不好看，不好意思再去問他，現在每個月5萬平均分配到00929和00937B，因為兩檔都是月配，領得息可以拿去繳房貸（當時本來要買汐止一間套房，現在沒有了），她問：1、因為現在沒有要繳房貸，配息的錢要繼續投入這兩檔嗎？2、因為現在的指數比較高，每個月投入5萬會太多嗎？有其他安全的投資方式嗎？

最多人按讚的回覆是，這兩檔是經典的股債搭法，本身可以互相保護，且為ETF+ESG投等債，這已經是非常非常安全的投資方式了，雖然分得不好看，但感謝他介紹你這樣的投資，「回憶不用留下，但這兩檔可以留下」。

也有網友認為「投資比例要根據風險承受度，以及未來買房買車的用錢規劃決定，能承受風險，每月薪水all in都可以」。

不過也有網友提醒，00937B經常處於溢價，買進的時候要注意，也可以考慮00720B（元大投資級公司債）或是00740B（富邦全球投等債），前者元月除息0.48元，後者除息0.5元。至於如果不需要配息的錢，那就不用續買高股息，可採用00922（國泰台灣領袖50）+VTI+VXUS定期定額扣下去，都會有不錯的報酬。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。