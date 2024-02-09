月月配ETF新秀不斷 00929仍是最佳選擇嗎？3大關鍵一次看

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【 旺得富理財網 旺得富編輯中心】高股息ETF競爭白熱化，戰場從季配息延燒到月配息，面對新兵壓境，台股月配息ETF大老復華台灣科技優息(00929)能贏敵嗎？從三層面來看，即使月配息ETF後浪來襲，00929仍能穩居月配息龍頭地位。

國泰永續高股息(00878)首創台股ETF季配息機制，帶動國內ETF季配風潮，就連元大高股息( 0056)、元大高息低波(00713)等人氣高股息ETF，也不得不將年配息改為季配息，向00878宣戰。如今高股息之戰由季配息轉向月配息，在首檔月配息ETF復華台灣科技優息(00929)問世後，多家投信業者也開始跟進。

其中，中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936)於去(2023)年11月掛牌上市，統一台灣高息動能(00939)及元大臺灣價值高息(00940)則預計今(2024)年3月募集，屆時高股息ETF將由現行的16檔增加到18檔，短短不到10個月，月配息ETF增至5檔，預估在00929引領風潮之下，未來月配息ETF恐將成為市場常態。

面對後起之秀搶食大餅，月配息ETF元老00929能否贏敵？就三層面綜合評估，4檔月配息ETF新兵仍難望項背！一是就配息而言，至今年2月止，00929共配息8次，前6個月為每單位配發0.11元，今年1月、2月都加碼18%，配息金額增至0.13元，配息記錄穩定，而且現在進場，投資之後的隔月就可以領息，相較其他4檔月配息新兵，要等半年後才能領息，也尚未有配息紀錄，00929自然成為首選。

二就報酬來看，00929已除息7次，6次均能順利填息，其中4次是秒填息，讓配息踏踏實實變成增加的投資收益，而且股價還持續創新高。觀察00929績效表現，去年年化報酬率高達52.5%，是已掛牌的3檔月配息ETF中最高者；波動度則為12.6%，與台股大盤差不多，卻比電子指數來得低，主要是00929透過5大基本面選股，以配息及股價均能平穩表現的個股為主，可以排除景氣循環股及漲太兇的飆股。

最後就規模來看，00929上市後，規模在短短150天就破千億元，受益人數也僅花了34週，就超越60萬人大關，雙雙刷新了此前00878所締造之紀錄。目前00929規模及受益人數仍持續成長中，分別已超過1,445億元及60萬人，為台股高股息ETF前三強。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。