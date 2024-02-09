兔年總盤點｜AI「兔」飛猛進 三大扛霸子金龍年繼續衝？

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台股金兔年大漲3,164點，儘管消費性電子市場復甦速度不如預期，但新崛起的AI題材讓三大族群「兔」飛猛進，電腦及周邊設備類股飆漲逾一倍、電子通路、資訊服務漲幅也超過4~5成，但傳產族群的塑化、玻璃陶瓷、油電、水泥、航運等則因市況疲弱，表現相對黯淡。

值得注意的是，上櫃類股指數罕見全面起漲（2023年新增的四大分類除外），其中又以資訊服務、營建、電腦及週邊設備、網通表現最強悍，兔年累計漲幅均超過4~6成。

電腦及周邊設備－AI狂潮來襲 機殼迎廣、散熱奇鋐大黑馬

2023年AI熱度爆發，英特爾執行長基辛格更預言2024年進入AI PC元年，在AI伺服器與PC需求帶動下，電腦及周邊類股兔年狂飆108%，機殼廠迎廣、散熱模組廠奇鋐成為最大黑馬，累計漲幅飆破3倍，AI指標商緯創、廣達也狂飆313%、240%，是今年最受矚目的題材。

展望未來，集邦科技預期，2024年AI伺服器出貨量將成長超過33%，占比突破雙位數；AI PC也在新品齊發後，有望迎接疫後新一波換機潮，Canalys預估，AI PC將在2025年成為主流商品，2026年銷售占比將會過半，並在2027年達到60%，意味每3台筆電就有2台為AI PC，商機可期。

電子通路－併購、AI雙管齊下 文曄、擎亞驚驚漲

電子通路今年各擁題材，受到AI伺服器以及車用需求帶動、消費性電子庫存逐步回到健康水位，加上記憶體、CIS需求回升，讓電子通路商機大開，其中文曄因併購加拿大Future效益發酵，股價暴漲169%，蔚華科、亞矽等熱門股也都有翻倍表現。

資訊服務－生成式AI助攻 多家廠商營收衝新高

資訊服務也是AI時代下的最大受惠者之一，生成式AI引爆資安與雲端服務商機，包括精誠、叡揚、安碁資訊、偉康科技、敦陽科、零壹、邁達特、關貿、凌群、華經、緯軟、普鴻等在內，超過10家上市櫃資服業者全年營收締造新紀錄，且隨著AI應用持續擴大，今年商機依舊可期。