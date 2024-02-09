農業部肉品市場再增80件抽驗 皆未檢出乙型受體素

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因應臺中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗台糖豬肉產品，檢出低劑量西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm案，農業部自2日起立即啟動多面向監測作為，2月3日至7日間累計已完成473件樣本檢驗皆未檢出乙型受體素。農業部9日表示，再新增完成肉品市場豬毛樣品檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素。

2月3日至8日期間，農業部累計已完成553件樣本，包括豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等的檢驗，皆未檢出乙型受體素。

農業部強調，迄今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端之監測，共同守護國人的食肉安全及權益。

農業部表示，啟動回溯機制以來，已針對台糖所有10家在養肉豬場豬隻血清、毛髮和飼料與供應台糖之飼料廠2家進行採樣，皆未檢出乙型受體素。同批肉品農業部也已送驗4件，皆未檢出乙型受體素。為確保消費者食肉安全，農業部提高全國肉品市場採驗量後，已累積240件豬隻毛髮樣本皆未檢出乙型受體素。

農業部重申，國內未核准西布特羅（Cimbuterol）為動物用藥品，西布特羅等乙型受體素為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品，依規定不得檢出，農政機關將持續加強抽測，經查獲違法使用，將處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，1年內再犯者更可處新臺幣250萬元以下罰鍰。