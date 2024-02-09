上海最年味》春節辦年貨 必到南京路老字號帶回舌尖上的記憶

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辦年貨是家家戶戶的頭等大事，被譽為「中華商業第一街」的南京路步行街，是上海最富有濃濃年味的街區，各家商店布置一新，承載著幾代上海人共同記憶的老字號用「最上海」的味道，陪伴上海人過龍年。

在這條老字號雲集的百年老街上，市民遊客可一次購齊年貨，如臘味、糕點、青團等。即便是工作日，南京路許多門市前仍大排長龍，街道兩側已掛上新年裝飾，前往第一食品商店、國際飯店、沈大成等老字號購買年貨的顧客絡繹不絕。

南京路上的第一食品商店是上海年貨圈裡的「老大哥」，一進門就能看到單獨劃分出來的年貨區域，糖果、巧克力、堅果應有盡有。左轉則是美珍香、大白兔奶糖，鹹甜組合各有愛好者。聞著濃濃的奶油香往裡走，是任誰都無法抵擋的蝴蝶酥，只能乖乖排隊買上一大包。

許多阿姨爺叔正在購買臘味與糕點，小朋友們則多聚集在大白兔奶糖攤位前。有上海民眾說，來南京路辦年貨已經成為一種習慣，雖然自家門口就有超市，但還是喜歡到第一食品商店買年貨，一是有年節氛圍，二是覺得東西正宗。

說到臘味，不能不提泰康食品店，這間老字號的醃臘櫃台人氣很旺。臘肉、臘雞腿、醬肉、醬鴨、鹹肉、刀板香（安徽的醃製食品）在櫃台上堆得層層疊疊，頭頂還掛著風鵝、鹹雞、臘豬臉、整支火腿等。隔著這些醃臘製品，師傅站在案板前，揮舞大刀斬著鹹肉與火腿。

創建於1852年、專賣糟醉食品的邵萬生，店鋪擺著糟泥螺、糟帶魚、糟雞爪等傳統糟貨。除了傳統的南北貨和特色的糟醉食品外，今年歲末還對部分商品創意改良，推出了諸如可樂八寶飯、糟香烤雞等特色商品。

到了新雅粵菜館，新雅廣式月餅和新雅半成品菜餚是兩大招牌產品；並以海鮮泡飯、水晶蝦仁、煙燻鯧魚、蠔油牛肉、蟹粉豆腐、南乳糟魚片、烤乳鴿、烤乳豬、片皮鴨、蔥油白切雞等兼具粵菜與淮揚菜的海派西餐聞名。只要把這些成品菜餚帶回家，一桌豐盛的年夜飯就完成了。

沈大成食品店前，購買青團、條頭糕等傳統糕點的顧客已在窗口前排成好幾條隊伍。工作人員表示，新年到，前來購買八寶飯的顧客明顯增多，平日裡則是各種青團賣得最好。

國際飯店自開業以來一直有售的蝴蝶酥，更是久負盛名，幾乎沒有不排隊的時候。在上海工作的張女士準備將蝴蝶酥作為新年禮物之一帶回老家，「爸媽看了《繁花》後就對劇中出現的這些上海小吃很感興趣，排骨年糕不太好帶，所以我準備來買點蝴蝶酥帶回去。」。

在這個充滿老上海風情的南京路，除了老字號，還有琳琅滿目的網紅小吃、手工藝品、文創產品等多元體驗，以及舞龍舞獅、樂隊奏唱、迎財神等精彩演出。今年加上《繁花》熱度的加持，也喚醒了不少人關於1990年代的金色記憶。