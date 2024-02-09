電動車驚爆1慘事 都是豆豆先生惹的禍？專家直指元凶

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【中時新聞網 郭宜欣】英國在1月達成銷售100萬輛純電動車的里程碑，但在擴大消費族群上仍面臨許多挑戰，智庫Green Alliance認為，飾演豆豆先生的知名喜劇演員羅溫艾金森（Rowan Atkinson）要負部分責任，因為他去年針對電動車的評論，誤導大眾對電動車的看法。

綜合外媒報導，擁有牛津大學電機碩士學位的羅倫艾金森，去年6月撰寫專欄文章，他批評電動車沒有「靈魂」並不是「環保萬靈丹」蜜月期很快就會結束。

羅倫艾金森雖是電動車的早期支持者，更曾經買過電動車，但他認為自己「被騙了」甚至在文章中引述數據指出，電動車生產過程的溫室氣體排放量比汽油車高出70%，且汽車商以「快時尚」銷售方式刺激車主換車，成為汽車在社會上最大的問題。

羅倫艾金森甚至喊話，如果人們需要換車，應該買一輛舊車，並盡可能少用它，才能在生活便利性與節能減碳中取得平衡。英國智庫Green Alliance認為，羅倫艾金森的論述具有「破壞性」，扭曲大家對電動車的看法。

該智庫提到，羅倫艾金森的論點已經被推翻，然而事實查核的篇幅卻比錯誤資訊小很多，在過渡期中需要採取更高的審核標準。不僅如此，他們也批評每日郵報展開反電動車運動，「雖然部分說法是錯誤的，依然擊中消費者與政策制定者要害。」