「搖滾公雞」取消高雄場 陳其邁嘆可惜期待再訪台灣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

名列滾石雜誌百大歌手，具有「搖滾公雞」稱號的國際巨星洛史都華，今年3月原本預定要睽違多年來台開唱，卻在演唱會前夕，於昨天宣布包含高雄場在內，共取消5國家場次演出，讓大批歌迷惋惜，高雄市長陳其邁在除夕拜年行程中大嘆可惜，強調高雄會做足準備，期待「搖滾公雞」再訪台灣。

根據演唱會主辦單位理想國發布訊息，指洛史都華高雄場演唱會，因不可抗拒因素取消，並公布相應退票方案，另歌迷惋惜，據了解洛史都華原預定自3月4日起展開亞洲巡迴，不過目前馬來西亞、泰國、香港、菲律賓及台灣場都已宣布取消，僅剩新加坡、日本場次仍暫無取消消息。

高雄市長陳其邁今天上午前往左營分局拜年時，被問到洛史都華取消演唱會消息大嘆可惜，指出期待有機會讓「搖滾公雞」再訪台灣，不過也預告，高雄3月仍有許多大型演唱會活動，包含五月天演唱會、大港開唱、櫻花祭等都很精彩，同時預告今年整年也還有許多大型團體到高雄開唱。

陳其邁也透露，高雄辦演唱會接待國際知名巨星不只是出租場地，相關配套措施都很重要，主辦單位都會嚴格一一檢視會場交通、疏散等狀況，甚至連洗手間沖水馬桶水量都有要求，高雄有準備一套流程來因應各式要求「連台北都沒做到這樣」，就是希望隨時做好準備讓大家喜愛的團體都能到高雄。