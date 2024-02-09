新北YouBike過年不打烊 共享汽機車春節有優惠喔

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春節期間新北YouBike及共享汽機車服務不打烊，為力行綠能減碳，交通局推薦以YouBike和共享汽機車出行走春，除此之外，交通局連假稽查不中斷，要求業者做好車輛安全檢查和客服，讓民眾安心租借快樂出行。

交通局表示，新北YouBike公共自行車在春節連假期間持續服務並維持相同費率，且轉乘雙北捷運、公車或使用基北北桃1200公共運輸定期票享有前30分鐘免費騎乘。

新北市YouBike1.0及2.0全市累計達1810站，服務可及北海岸的三芝淺水灣、石門白沙灣、萬里野柳地質公園、瑞芳深澳漁港等地，另三貂嶺生態友善隧道周邊4站亦串連了猴硐火車站、牡丹火車站、雙溪火車站等，建議民眾利用基北北桃1200公共運輸定期票規畫，來趟美食、自然好風光的微旅行。

為了讓民眾能進一步體驗感受共享運具服務魅力，WeMo、GoShare、iRent、格上Go Smart及仲行URiDE共享汽、機車也在春節期間提供租借優惠，優費費率可詳見業者官網。

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