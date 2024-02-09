台中市政府教育局推出「小小Backpacker賞燈趣」 中台灣元宵燈會邀全民同樂

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今年中台灣元宵燈會「臺中龍賀」將於2月16日盛大登場，台中市政府教育局攜手國立教育廣播電臺，於日前由教育局長蔣偉民、太平國小校長曾娉妍、松強國小校長張永雄共同為民眾介紹燈會資訊，及教育局推出「小小Backpacker賞燈趣」燈區亮點，透過教育電台官網或手機下載電台APP即可回溯收聽節目音檔。

教育局特別於燈區規畫「小小Backpacker賞燈趣」，為孩子們精心製作具聲、光、奇幻效果的特色燈組，讓大小朋友在賞燈過程中能盡情發揮想像力與創造力，歡迎民眾相約家人朋友們一起共賞奇幻光影。https://www.youtube.com/watch?v=7MLH8akHKh0

蔣偉民表示，小小Backpacker賞燈趣燈區設有七彩幻變的「奇幻傳送門」、聲光投影的「神奇魔法書」、傾瀉七彩顏料的「彩繪光影」，結合科學、數學、藝術、工程及技術的物件與元素的「STEAM開箱」，七大洲的動物好友齊歡聚的「Fun閱全球」，台中獨有的八隻閱讀認證鳥綻放七彩光芒「築夢王國」等六座絢麗奪目的燈組。

台中燈會自2月16日至25日舉行，民眾前往中央公園「小小Backpacker賞燈趣」燈區拍照、上傳照片，即能參加抽獎，獎品除小提燈，還有機會獲得i Pad大獎，活動可詳見台中市政府教育局FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaichungEducation

為歡慶元宵節並鼓勵親子共讀，豐富學童寒假生活，教育局聯手台中市立圖書館、地方稅務局舉辦網上閱讀認證抽獎活動，抽中可獲「臺灣藍鵲‧閱讀飛行」摺紙拼圖及小提燈，活動詳見台中市線上閱讀認證系統「小小Backpacker愛閱讀」網頁： https://read.tc.edu.tw。教育局也鼓勵家長帶孩子參加台中市立圖書館各分館舉辦的「2024台中市立圖書館元宵活動」，體驗閱讀開運、創作兌換燈籠、元宵湯圓DIY、猜燈謎等豐富活動，感受熱鬧的年節氣氛，活動詳見：https://reurl.cc/54D1gV

除引人入勝的燈區展演外，元宵燈會還策畫多樣精彩活動，包括主題市集、街頭藝人表演、及開幕和閉幕的豐富音樂演出，歡迎民眾相約來賞燈，感受台中燈會的魅力！最新燈會消息和更多旅遊資訊，可查詢台中觀光旅遊網：https://travel.taichung.gov.tw/