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「卡宴辣椒粉」疑驗出蘇丹紅 高市緊急下架籲退貨

  • 中時即時 任義宇
雲林縣政府衛生局日前公布，「卡宴辣椒粉」原料疑檢出「蘇丹紅」成分添加物，其中高雄已售出13公斤，高雄市衛生局籲退貨。（衛生局提供／任義宇高雄傳真）
雲林縣政府衛生局日前公布，「卡宴辣椒粉」原料疑檢出「蘇丹紅」成分添加物，其中高雄已售出13公斤，高雄市衛生局籲退貨。（衛生局提供／任義宇高雄傳真）

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雲林縣政府衛生局日前公布，「卡宴辣椒粉」原料疑檢出「蘇丹紅」成分添加物，高雄市衛生局獲報後立即清查轄內流通狀況，發現有25公斤流向高雄，其中13.782公斤已售出，其餘已緊急回收下架，衛生局公布批號，提醒消費者盡快持發票及產品，向原購買商提出退換貨。

據了解，「蘇丹紅」為人工合成的紅色工業染料，多應用於油、蠟、及鞋、地板等增光增色，早期也有多項紅色食品會添加，不過經國內外多項實驗發現，「蘇丹紅」可能導致生物產生癌症，已被多個國家禁用。

高雄市衛生局表示，有接獲北市衛生局通知，檢出「蘇丹紅」產品有25公斤流向高雄「瑪爾氏國際貿易有限公司」，於112年11月27日至113年1月25日分裝「卡宴辣椒粉」以1公斤及每瓶34g販售，現場已無該批產品，已通知下游6家零售通路商啟動緊急下架回收作業。

經查，25公斤辣椒粉除製程損耗的0.26公斤外，已於高雄售出13.238公斤，分別為該公司於蝦皮網站及自售、旺來興超市鳥松及凱旋店，已緊急下架回收3.782公斤；另通知4家零售通路商分布於新北市（8公斤）、桃園市（0.34公斤）、台南市（2.38公斤）緊急預防性下架，並知會所轄衛生主管機關確認下架情形。

衛生局也同時抽驗不同批號辣椒粉檢驗是否有「蘇丹紅」，提醒若有購買「瑪爾氏國際貿易有限公司」出品之「卡宴辣椒粉」，保存期限為2023年11月27日至2025年11月27日，與2024年1月16日至2026年1月16日，請持發票及產品向原購買商提出退換貨。

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