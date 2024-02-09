春節期間高雄12風景區交管 捷運春節班距調整要注意

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

春節假期到來，許多民眾都開始規畫走春行程，高雄市政府警察局公布，春節期間針對高雄12座主要風景區實施交通疏導，高雄捷運公司也說，除夕至初四班距會有所不同，會依據現場人潮狀況機動調整。

高雄市政府警察局表示，針對高雄12座重要風景區，包括西子灣、駁二、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫藤枝櫻花公園、大樹舊鐵橋、壽山動物園風景區及愛河灣等，周邊道路及銜接重要道路及國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道沿線規劃警力加強疏導交通，全天加強監控車流及彈性疏導管制措施因應。

其中，高市警籲請欲開車前往旗山老街走春遊玩的民眾，於尖峰車多時段請往返路程選擇改走國道10號嶺口交流道，經台29線道接旗山區中華路至旗山老街(高灘地)免費停車場停車後，再沿指示牌面步行華中街約5分鐘路程即可到達，除避開車多的路段並可節省您寶貴的行車時間。

高市警分析歷年春節連假期間交通壅塞地點和時段，分別落在除夕當天三鳳中街年貨大街、鹽埕區新樂街市集周邊路段、大年初一上午時段國10末端及美濃區中興路(往六龜方向)車多易壅塞，下午15-18時旗山老街、駁二特區、旗津景點、義大世界、愛河灣冬日遊樂園-黃色小鴨活動等景點周邊道路。

大年初二開始，習俗回娘家、國10、台88等部分路段、交流道車多易壅塞、大年初三、初四下午時國道北上、台88快速道路西向連接國道1號(大寮至鳳頂交流道段)及旗山老街、駁二、旗津景區及愛河灣冬日遊樂園-黃色小鴨活動等景點車多較壅塞、大年初五春節最後一日北上返回工作地國道1號、10號、台88快速道路及駁二景點周邊於下午開始可能出現車多壅塞，高市警籲請用路人儘量避開上述路段及時段，以節省寶貴時間。

高雄捷運則說，今年除夕當日高雄捷運營運班距將調整約為8至10分鐘，而大年初三及初四向是民眾出遊熱門時段，該兩日班距將於早上10點開始加密至5分鐘班距，下午1點半起加密至4分鐘班距。輕軌營運尖峰時段最密班距可達8分鐘內，離峰班距不超過15分鐘，高捷公司另將視現場人潮狀況機動調整捷運或輕軌列車班距及派發加班車。

高捷公司提醒民眾，假期出遊人潮眾多，其中特殊假日熱門時段，高捷將加開O1西子灣站至O5美麗島站區間車，輕軌則是C1籬仔內至C14哈瑪星之區間車，以因應大批人潮，籲請搭到捷運或輕軌區間車旅客注意列車廣播，並配合在月台站務人員引導，換搭下一班列車，並配合現場人員的動線引導，共同打造安心及安全的乘車環境。