「哈瑪斯版」加薩休戰3階段計畫曝光 找4國＋UN擔保

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【中時新聞網 栗筱雯】地中海東岸加薩走廊戰火去年10月7日爆發至今（7日）進入第114天，居間協調的卡達、埃及上周已提出停火協議。據外媒取得的哈瑪斯回應草案，哈瑪斯提出3階段共135天休戰計畫，包括以色列從加薩完全撤軍，釋放所有以色列人質與巴勒斯坦囚犯、交換死難者遺體、重建加薩、加薩全域行動自由等。熟悉談判的以色列官員透露，以方「不可能」接受哈瑪斯的回覆內容。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日越過地中海東岸的迦薩走廊邊境，向以色列南部多處集體農墾區發動攻擊，殺害約1200人並劫持253名人質，以色列大力還擊。加薩衛生部表示，至少2萬7585名巴勒斯坦人在戰火喪生，恐有數千人仍埋在廢墟下。目前為止雙方休戰1次，去年11月底持續1周。雙方交戰至今已滿4個月，和平曙光遲未具體顯現。

卡達、埃及上周提出的停火協議已獲以色列與美方同意。綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）7日報導，哈瑪斯已向卡達、埃及提交替代方案。「哈瑪斯版」3階段休戰計畫總計145天，每階段為期45天。路透社報導，哈瑪斯似乎巧妙利用長期以來的「全面結束戰爭」訴求，當作釋放人質的條件。

哈瑪斯版休戰第1階段，所有以色列女性人質、19歲以下以色列男性、老人、病患獲釋，以此換取以色列監獄釋放巴勒斯坦婦孺；暫停軍事行動與空中偵察，以色列須由加薩人口稠密區域撤軍；允許加薩全域醫院、房屋、設施重建；允許聯合國與其他機構提供人道服務、為平民提供居住營地。

在哈瑪斯與以色列完成「有關終結雙方軍事行動、徹底恢復平靜所需的間接談判」之前，第2階段不會實施。第2階段內容包括：哈瑪斯釋放剩餘的以色列男性人質（包含軍人），換取一定數量巴勒斯坦囚犯獲釋；以色列軍隊「撤出加薩走廊全域邊境」；繼續第1階段人道措施；全面重建加薩所有地區毀損房屋、設備、基礎設施。

第3階段雙方交換身分經確認的死難者遺體、遺骸；持續進行人道救援與重建工作，向糧食等基本物資嚴重短缺的加薩平民增援。哈馬斯政治局成員雷希克（Ezzat El-Reshiq）向路透社證實，上述提案已透過卡達與埃及提交給以色列與美國，他強調哈瑪斯以積極態度面對此事，以阻止巴勒斯坦人受到侵略、確保全面且持續停火，讓加薩百姓獲得救濟、援助、住所與重建。

哈瑪斯提議的協議擔保者包括埃及、卡達、土耳其、俄羅斯與聯合國。美國並未在列。消息人士向路透社透露，哈瑪斯希望卡達、埃及等友好國家保證停火協議不會在人質獲釋之後就崩潰。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在會見卡達、埃及調停領導人之後，已連夜飛抵以色列會見總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）商討哈瑪斯提出的方案。華府已把人質與休戰協議視為廣泛解決中東衝突的計畫一環，最終目標是達成以色列與阿拉伯國家和解、巴勒斯坦建國。

路透社報導，一名了解談判情況的消息人士稱，哈瑪斯版提案並不要求一開始就保證永久停火，但必須在休戰期間就結束戰爭達成協議，之後才釋放最後一批人質。

以色列已多次宣稱，在完全消滅哈瑪斯與加薩走廊其他武裝組織之前，不會從加薩撤軍也不可能停火。一名熟悉談判作業的以色列匿名官員7日向CNN透露，以色列「不可能」接受哈瑪斯提出的休戰計畫，撇開其他因素不提，「哈瑪斯要求釋放10月7日遭逮的囚犯，這是以色列絕對不會同意的事項」。路透社引述以色列第13頻道（Channel 13）報導以方一名高階官員說法稱，以色列無法接受哈瑪斯部分要求，當局會討論要完全拒絕哈瑪斯的提議或要求哈瑪斯提替代條件。