美股2024年繼續飆漲？華爾街先知喊不妙！

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【時報資訊 柯婉琇】被譽為華爾街「先知」（prophet）的傳奇投資人Gary Shilling再度提出警告，稱標普500指數將再度重挫，今年經濟將陷入衰退，且可能一直持續到2025年。

Shilling曾是美林（Merrill Lynch）第一任首席經濟學家，並於1978年創立經濟與投資諮詢公司A. Gary Shilling & Co，以過去50年來數度準確預測市場重大反轉而聞名。

他在2月份的Insight時事分析報告中表示，自1982年7月觸底以來，標普500指數平均每年上漲12.3％（含股利在內），但未來的報酬率可能降低。

在其最新的預測中，Shilling認為美股將因為實質經濟增長放緩而受到拖累。而經濟增長放緩，主要因為美國的勞動力與生產力增長溫吞，以及人口老化導致儲蓄增加、支出減少。此外，通膨放緩也將給股價的名目漲幅帶來壓力。

Shilling表示，相較於企業獲利，目前股票的估值已經過高，過去12個月標普500指數的本益比為24.8，遠高於長期平均值17.3。現在市場充斥著魯莽與愚蠢。股價上漲然後在未來幾年走跌的關鍵因素，就是投機炒作風氣消退。

他提到即使FTX倒閉，其創始人兼執行長Sam Bankman-Fried也被指控詐欺，但許多人仍然一窩蜂湧進幾乎沒有實體的證券資產。他批評比特幣等加密貨幣使投資人分心並削弱生產力。芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）在疫後下滑以及股價大漲，都突顯出投資人的自滿，以及從恐懼轉向貪婪。賣權／買權比率持續下降、分析師過高的獲利預測，以及投資人資金高度集中於「七巨頭」股票，這些都是過度樂觀和麻煩在後頭的證據。

在經濟方面，由於近年來人員招聘困難，雇主不願意解僱員工，Shilling認為，囤積勞動力（Labor Hoarding）已經推遲了減薪與裁員，因此整體經濟將轉弱，或者更有可能的是經濟陷入衰退，且持續到明年。

這不是這位傳奇經濟學家第一次對美股和美國經濟提出警告。去年底，Shilling在Rosenberg Research網路廣播中提出意外悲觀的前景，警告企業獲利將減弱、未來幾個月企業將加速裁員、美國經濟可能已經衰退、標普500指數可能崩跌30％以上，以及聯準會不太可能在夏季前降息。惟今年以來美股表現強勁，標普500指數頻創新高，而數據顯示去年第四季美國經濟穩健成長3.3％。