賴蕭春節拜廟行程在這 想要一元福袋別錯過

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今年總統蔡英文和副總統賴清德的拜廟發放福袋行程大不同，小英總統因520即將畢業，今年只有初一初二有參拜廟宇及發福袋行程；但總統當選人賴清德卻不同，過年拜廟行程滿檔，全省走透透，並將在現場發放限量1元福袋，不僅為國祈福也要向國人拜年。

賴清德利用除夕在臉書特別感謝台灣隊友們，因為有大家的支持，台灣才能繼續走在對的路上。他說，新的一年，他會帶領有效率、有能力的一流團隊，推動國家大步向前。他祝福所有國人同胞，萬物興龍、福氣龍來，新年快樂！

今年蔡英文將在10日（初一）前往台北市覺修宮、新北市竹林山觀音寺、桃園市仁海宮；11日（初二）則前往台北市關渡宮、嘉義縣安霞宮、嘉義天后宮。

賴清德將在10日（初一）前往新北萬里昭靈宮、基隆慶安宮、台北市艋舺龍山寺、台北市大龍峒保安宮、新北力行福德宮參拜，下午則到台南開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿參香祈福。

賴清德11日（初二）則前往苗栗縣白沙屯拱天宮、新竹市香山財神廟、新竹縣楊柳堂、新竹縣湖口三元宮、桃園市平鎮義民廟、桃園市景福宮參拜；12日（初三）赴台中市日南慈德宮、台中市大里瑞和宮，彰化縣鹿港天后宮、彰化縣文德宮、彰化縣東山鎮興廟，以及南投縣鳳山寺。

13日（初四），賴清德則會前往雲林斗六新興宮、北港朝天宮、嘉義民雄大士爺廟、嘉義朴子配天宮、嘉義城隍廟、台南新營太子宮；14日（初五）依序至屏東東港東隆宮、屏東玉皇宮、高雄五甲龍成宮、高雄覆鼎金道德院。