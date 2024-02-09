盤點兔年20檔飆漲股 3大「量價奔騰」密碼曝光

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【旺得富理財網 沈培華】台股兔年於2月5日封關，集中市場封關日守住萬八，兔年全年上漲3,163點，漲幅達21％。精選20檔「龍飛鳳舞股」，探就成功關鍵，「折疊機」、「台積電概念股」、「AI」多檔臥虎藏龍盡在其中，且呈現量增價揚，龍年可望進可攻退可守。

展望龍年，統計過去30年來加權指數在農曆年後開紅盤機率超過7成，哪些個股在兔年各擁題材表現不俗，在龍年也能搏得好彩頭？篩選上市櫃20檔「龍飛鳳舞股」，這些個股不但兔年股價漲幅逾3成並力守在月線之上，加上人氣爆棚年成交量暴增逾3成，呈現量增價揚，技術面攻守兼備的氣勢。

20檔「龍飛鳳舞股」，兔年股價表現前五大個股，兆利（3548）以年漲356.57％名列第一，亞翔（6139）、緯創（3231）分居二、三名，分別年漲351.26％及年漲322.75％，神盾（6462）年漲308.81％、華泰（2329）年漲272.53％名列第四及第五名。

軸承廠兆利、半導體廠務工程廠亞翔、AI伺服器代工廠緯創於兔年均大漲逾3倍且目前技術面續強，呈現有價有量的多頭格局；三家的成功祕碼各是「折疊機」、「台積電概念股」、「AI」，也串連了兔年及龍年前景最樂觀的三大產業。

在前20名個股中，新日興亦為軸承廠的飆股之一。台積電相關概念股另有亞翔、弘塑。具AI題材有建準、神達、廣達、廣明、英業達及健鼎等。

神盾在兔年尾大躍升。1月舉辦神盾聯盟Tech Day，首次對外揭示神盾聯盟在IC設計產業的新策略，在1月15日宣布乾瞻科技後，完成矽智財拚圖，集團股全面黃袍加身。

老牌封測股華泰完美變身，近來透過全球AI伺服器解決方案領導廠商美超微（Super Micro），成功搶進AI伺服器市場，推升股價飆漲。

另外，傳產股以重電指標士電、東元兩檔入選。水資源統合大廠國統在手訂單明朗，被看好爭取電子大廠新單，股價表現優於同業。

●兔年上市櫃300強「龍飛鳳舞股」排名如下：

01.僑威（3078）：2月5日封關收79.80元，年漲51.97元或186.74％，年成交量267.97萬張、年增3396.98％，年成交值1,974.36億元。

02.士電（1503）：2月5日封關收122.00元，年漲60.07元或97.00％，年成交量202.78萬張、年增1829.40％，年成交值2,464.69億元。

03.建榮（5340）：2月5日封關收59.60元，年漲17.80元或42.58％，年成交量45.13萬張、年增1622.36％，年成交值271.31億元。

04.國統（8936）：2月5日封關收54.20元，年漲33.01元或155.78％，年成交量196.69萬張、年增1103.92％，年成交值773.42億元。

05.力致（3483）：2月5日封關收166.00元，年漲115.52元或228.84％，年成交量138.41萬張、年增945.74％，年成交值1,847.97億元。

06.兆利（3548）：2月5日封關收266.50元，年漲208.13元或356.57％，年成交量116.48萬張、年增944.66％，年成交值1,960.28億元。

07.華泰（2329）：2月5日封關收64.00元，年漲46.82元或272.53％，年成交量590.51萬張、年增862.49％，年成交值2,754.83億元。

08.神盾（6462）：2月5日封關收251.50元，年漲189.98元或308.81％，年成交量68.87萬張、年增812.61％，年成交值1,085.14億元。

09.建準（2421）：2月5日封關收132.50元，年漲92.15元或228.38％，年成交量336.59萬張、年增789.11％，年成交值3,555.48億元。

10.緯創（3231）：2月5日封關收124.50元，年漲95.05元或322.75％，年成交量2,349.79萬張、年增695.28％，年成交值22,226.98億元。

第11至20名方面，排名依序為亞翔（6139）、弘塑（3131）、神達（3706）、昇佳電子（6732）、新日興（3376）、廣達（2382）、廣明（6188）、英業達（2356）、東元（1504）及健鼎（3044）。

備註：

1.篩選條件為上市市值200大+上櫃市值100大，共計300檔。

2.統計期間為2023/1/30兔年開紅盤~2024/2/5兔年封關日，兔年全年度。

3.個股漲跌幅以還原權值計算。

4.台股表現：上市兔年漲幅為21.18％、PE為21.12、PB為2.12；上櫃兔年漲幅為26.62％、PE為29.85、PB為2.77。