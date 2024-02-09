新北清潔隊除夕清運高達3436公噸 為平日2倍

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為了讓民眾能乾淨過好年，今(9)日除夕一早，新北市環保局各區清潔隊提前垃圾收運工作，部分清潔隊最晚延長至傍晚6點收班。經統計2024年除夕前一周，每日垃圾量比平常日約增加5成，而在2月7日清潔隊員特別加班收運、2月8日小年夜隊員也照常收運，垃圾量亦明顯增加，今日收運垃圾量更高達約3436公噸，約為平常日的2倍。

環保局說明，新北市自2008年起推動垃圾費隨袋徵收，資源回收量自2008年每日約1067公噸增加至2023年每日約2952公噸，回收量逐年成長，而整體垃圾量也由2008年每日2497公噸降低至2023年每日約1821公噸。

環保局表示，春節期間除夕晚間到初三停止收運垃圾，考量民眾仍有垃圾排出需求，今年各區清潔隊至少提供1處垃圾定時定點收運服務，新北市共有71處，請民眾務必使用專用垃圾袋並做好垃圾分類，於定點清運時間才可以交付清潔隊收運。

有關新北市各區春節期間定點清運時間與方式，除了可以電洽環保局所屬28區清潔隊或撥打免付費諮詢專線0800-010-857（鈴一鈴幫我清）詢問外，也可至「新北樂圾車」網站(https：／／crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw／) 查詢。

環保局提醒，民眾交付垃圾時，應依規定做好分類，危險物品如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，若未使用完，應排空後再交付資源回收車；而行動電源為可回收物品應交付資源回收車，請勿混入一般垃圾投入垃圾車；其餘奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料等，應以水混合作為廚餘回收；而金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，請將餘燼滅熄後與水混和後以專用垃圾袋包紮妥當交付垃圾車。各類物品之處理及交付方式可利用「回收物品易查通」(https：／／recycle.ntpc.gov.tw／Article／Page／16) 查詢。

環保局強調，年節期間仍將加派人員巡查環境，倘發現違規情形，依廢棄物清理法最高可處新台幣6000元罰鍰。另嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入，倘經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，環保局將蒐集相關證據移請檢調單位依法偵辦，請民眾及業者勿以身試法。