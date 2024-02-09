方陣聯合數位科技推出首部常設展《AI： MindScape》 駁二蓬萊B10倉庫盛大登場

方陣聯合數位科技擅長以「身歷其境」啟動無限想像力！該場域應用方陣聯合所獲得的發明專利「沉浸體驗劇院DIVE Cinema」以及全新的「數位多模式選播系統 IMVER Plus」打造首部常設展《AI: MindScape》，以AI為展演主題，講述AI從被創造、建立到被人類輸入大量數據後所延伸出的多元世界觀。2月6日已於駁二蓬萊B10倉庫(IMVER Museum)正式展出，展覽內容由人與AI共創，一場藝術信仰與科技間的創意火花展開，邀請民眾一同探索未知。

方陣聯合數位科技董事長朱伯倫表示：「公司在製程上導入許多生成式AI(GenAI)，期望引領生成式AI技術應用的新浪潮。GenAI在沉浸式投影展演中的應用，不僅能豐富觀眾的體驗，提升展演的創意與互動性，還能為創作者提供強大的工具，開啟創作的新視野。隨著技術不斷進步，未來沉浸式投影展演將更加多元化、個性化和互動化。」

《AI: MindScape》規劃三大驚奇光影主題，包含〈AI Born〉、〈Color Time〉及〈Future Garden〉。〈AI Born〉指AI在誕生的同時也在學習人類所提供的數據，從無到有，逐漸化作點、線、面進而啟發科技與智慧的共融之美；〈Color Time〉則在敘述AI的創作表現，在繪畫、音樂、影像等方面是如何發揮其功用，除了可讓創作者節省時間之外，還能以共創方式建立新影像；最後來到〈Future Garden〉篇章，由AI打造充滿未來感的虛擬奇幻世界，即刻「引人入勝」，感受聲光效果所帶來的震撼。

為讓觀眾更加深入了解和體驗AI技術的無限可能，方陣聯合採用逾40台EPSON高階雷射工程投影機來建構活潑生動的數位內容，近乎完美的高亮彩，讓色彩真實呈現！展區中觀眾可自由遊走，也有提供座位可隨意坐下休憩，靜心觀賞AI天馬行空的具體展現，展間外設有商品販售區，貼心提供品牌伴手禮選購。除了2月9日除夕當日公休外，其餘春節期間自10日至14日票價統一優惠只要190元，未來將視展出狀況加以調整、變化，讓《AI: MindScape》常設展內容更豐富，吸引更多民眾前往。

沉浸式體驗的領導品牌方陣聯合數位科技成立於2018年，曾為高雄捷運美麗島站與中央公園站打造令人歎為觀止的大型光影秀，以及百人超大型互動式投影遊戲，致力整合與研發AR、VR及投影體感科技、自動化科技以及數位內容等領域。無法被定義的方陣聯合更跨足經營位於承億酒店內的T³ Bistro餐酒館，主打5G沉浸式投影，提供獨特用餐體驗，更攜手高雄在地企業巴特里烘焙，結合手作DIY與體感互動的巴特里魔法城堡，為高雄親子共遊的新地標，過年期間必逛的三項沉浸式熱點，更多活動資訊可查詢各粉專。

IMVER Museum：https://www.facebook.com/imvermuseum

T³ Bistro: https：https://m.facebook.com/t3.bistro?_rdr

巴特里魔法城堡：https://www.facebook.com/butteralee.magic.castle