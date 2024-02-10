只要說一字 就能改變雙方關係

每個人在人際交往或溝通之中，或多或少都會遇到一些困擾。要如何拉近與對方的關係，更是其中最為困難的。日本的傳達技術研究家Haruyuki從事業務工作時，也為此煩惱。但後來他發現，只要說話的時候稍微轉變用詞，就能拉近雙方關係……

使用「我們」可以建立同伴意識，拉近雙方的距離。

在商務場合中，到頭來最重要的還是人與人之間的連結。

只需要小小的語言轉換，卻可以引發重大的意識變化。特別是適當使用第一人稱代名詞可以產生顯著效果。將「我」轉為「我們」，可以培養夥伴意識，縮短彼此之間的距離。

使用「我們」代替「我」。想像一下我們正在進行一對一對話的場景。當你聽到「我」這個詞時，你可能會感覺這和自己無關。在當下的對話中，「我」和「你」當中有一段距離。但若是使用「我們」這個詞彙，就能打造出一個「我們做為夥伴共同面對問題」的情境。

例如：

╳「今後的行程安排如下。」

○「我們今後的行程安排如下。」

即使是和自己有關的事項，但聽到對方說「今後的行程安排如下」時，雖然心想「我明白了」，但在某種程度上，很容易認為這是別人的事情。然而，如果加入「我們」這個詞彙，情況就有所不同。當對方說「我們今後的行程安排如下」時，能讓聽者萌生當事者意識。「我必須在什麼時候完成什麼事情？」聽者會想要積極確認。而且會把身旁的人視為「工作夥伴」。

透過輕鬆自然的重複使用「我們」這個稱呼，可以使夥伴意識深入人心。這不論是在推動公司內部計畫或與客戶協商都非常有效。一個詞語就能夠激發團隊意識，這是一種非常強大的方法，請多在日常中嘗試運用。

我從事與資訊技術相關的工作，多數客戶都屬於規模較大的企業。相較於其他行業，我以為資訊業是一個對數字更嚴謹且冰冷的行業。我們公司的業務是企業對企業（B2B，business-to-business）的交流，照理說這種傾向應該更明顯，但實際上卻出奇的富有人情味。

「Haruyuki公司友善的人很多。讓我工作起來很愉快。雖然我也有請其他公司報價或提案，但我希望今後還是能請你們幫忙。」類似的話我不只聽過一、兩次。

另外，我還經常從一些與大型企業簽約的客戶那裡聽到，「想要轉換到貴公司的系統」的諮詢。當我詢問原因時，他們幾乎都是回答：「因為對方的態度不佳。」他們並不是認為系統本身有任何問題，使用起來也很方便。然而，他們對人的態度感到不滿。「不友善」、「有點冷漠」等，這些都是非常人性化的問題。因此可以想像，當負責人在「表達技巧」上出錯，很容易失去重要的交易。壓力不是來自系統的功能，而是來自人際關係。即使是公司之間的交易，到了負責人的層面上，最終還是人與人之間的相處。