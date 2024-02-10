何謂投機泡沫？1637年荷蘭鬱金香泡沫，是歷史上最早的投機泡沫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

東大學霸也是日本人氣YouTuber「Mugitaro」，把國家濃縮成100人島嶼，用七大篇島嶼故事情境劇，來譬喻世界經濟的運作原理，讓複雜的經濟學理論一讀就懂。以下摘自新書《如果國家是100人島～東大生讓『經濟學』變好玩的秒懂筆記》。

原本空無一物的土地，一旦蓋了新的車站或設施，居民就會心想「隨著周圍開始設立店家和住家，這裡可能會變熱鬧」，進而買下車站周邊的土地。

車站一帶變熱鬧的話，想要購買周邊土地的人就會增加，讓土地所有權人可以高價出售。

這類「買低賣高」的行為，就稱作「投機」。

然而，如果所有居民都熱中於「投機」，會導致什麼後果呢？

◎「投機」意指預測商品或資產未來的價格可能發生變動，為了賺取價差而趁低價買入、高價賣出。 ◎「投資」意指「購買工作所需要的商品，以在未來賺取利潤」，包含設備投資和先行投資等。本書為了特別強調「（只注重價格而）於便宜的時機購入，再趁高價時售出」，因此統一使用「投機」這個說法。

在遙遠的海洋彼方，有一座叫做「荷蘭」的島嶼。

某天，有人帶了一種稱為「鬱金香」的漂亮花朵的球根來到荷蘭島上。

荷蘭島原本沒有這種花，所有居民都受鬱金香的魅力所吸引。但是鬱金香的球根非常昂貴，只有一部分有錢人買得起。

有錢人把鬱金香種在家中花園的正中央，向左鄰右舍炫耀自己家有多麼氣派。

不久後，擁有鬱金香成為「有錢」的代名詞，有錢人競相收集鬱金香，球根的價格也水漲船高。

其他居民看有錢人這麼風靡鬱金香，心想「如果買進球根再賣給有錢人，應該能賺很多錢吧？」於是不管有錢人、窮人、資產家或農民，甚至漁夫和獵人⋯⋯所有人都想盡辦法要拿到球根，把球根的價格炒得愈來愈高。

球根的價格不斷上揚，終於貴到一個球根的價值等同於一公斤的黃金，比荷蘭島上最貴的運河沿岸高級住宅還要昂貴，大約是普通居民50年的收入。

市場上的球根賣完後，居民拿不出「實際的球根」，轉而買賣「預計明年春天會拿到的球根」（稱為「期貨」）。由於預期「絕對能夠賺錢」，居民無論如何都想拿到球根，許多人甚至把寶石、房屋、土地和家具拿去交換。

理所當然，球根的價格不斷上揚。這種現象是建立在「有錢人純粹以觀賞為目的，而購買價格高昂又珍貴的鬱金香」的前提下。

倘若有一天，荷蘭島上出現「有錢人可能不會再買鬱金香」的傳聞，鬱金香球根的價格想必會一落千丈，再也沒有人買，變得毫無價值。

◎居民過度投機的行為，導致某個商品或資產的價格不斷上漲，甚至超過其應有的價值，此一經濟狀態稱為「投機泡沫」，就像是中間空心的泡泡一樣，隨時可能破滅。 ◎一般認為，1637年發生在荷蘭的鬱金香泡沫，是歷史上最早的投機泡沫。 ◎通膨是指「整體物價上升」，而泡沫則是「僅限單一種或數種商品的價格上升到超過實際價值」。

另一座100人島「日本」，也曾發生投機泡沫。

某天，島上出現一個傳聞：

「土地的價格從來沒有跌過，所以要買要快，現在只賣1萬元。」

許多居民聽到這個傳聞，想要大撈一筆而開始購買土地。

「花1萬元買下的土地，轉手就能以3萬元賣掉了，明年應該可以賣到5萬元吧。」

「別說5萬元了，根本可以賣到10萬元。」

「現在賣10萬元，明年應該會漲到100萬吧。」

居民聽信傳言，持續買進賣出，原本「價值1萬元左右的土地」因而漲到100萬元。

此時，手上已有一塊地的老虎心想：

「我來跟銀行借100萬元，再買一塊土地吧。」

銀行則盤算著：

「對方是老虎，即使發生萬一，只要賣掉土地應該就能還錢吧。」

於是銀行借了100萬給老虎，而老虎用那筆錢再買了一塊土地。

幾個月過去，土地的價格漲到了300萬，於是老虎賣掉兩塊土地，得到600萬元。

其他居民看在眼裡非常羨慕，心想「我也要模仿老虎的做法」，於是大家都以土地作為擔保，向銀行借錢。結果居民真的都賺到錢。

由於大家都賺錢，銀行也想著「景氣真好！大家都拿土地來擔保吧，我會借錢的！」便開開心心地把錢都借給居民。

物價因此大幅上漲。政府相當擔心通膨問題，便宣布：「不可以購買超過自己居住需求的土地。」「銀行不可以借太多錢給『只想靠販賣土地賺價差的居民』。」聽到政府這樣說，居民不禁慌張起來。

「咦？那麼土地不就賣不出去了嗎？」

這時候居民才恢復理智，不再購買土地。結果土地的價格又回到1萬元。

而還有多餘土地在手上的居民，就因此負債了。

當初老虎向銀行借了1,000萬元，心裡也是想著，即使有個萬一，只要能賣掉土地就沒問題，然而如今就算賣掉土地，也只值1萬元，他只好宣告破產。