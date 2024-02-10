歐智庫評歐盟經濟安全政策 規模不足是最大痛點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歐洲政策中心9日對歐盟經濟安全政策提出架構性報告，指資金等面向的規模不足是最大痛點，並建議嚴肅評估俄羅斯、中國與台灣、中東、北韓和川普等未來可能對全球衝突干擾的風險。

自歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年6月提出「歐洲經濟安全戰略」以來，因歐盟27國重視程度不一，加上今年6月歐盟換屆改選，具體政策雖漸成形，但進展速度未如外界預期。

歐盟重要智庫歐洲政策中心（European Policy Centre）在9日發表的報告中，主張經濟安全必須置於2025-2029年歐盟施政新屆期的戰略議程核心，否則當前的弱點將會大幅暴露，對歐洲帶來可見的後果。

該中心對歐盟的第一項建議是嚴肅評估全球化情勢，包括全球化逆轉和「中國/台灣」等未來衝突風險因子對經濟安全的影響。因為俄羅斯雖是當前籠罩歐洲的地緣政治風暴，「中國才是歐洲必須準備因應及調適的『地緣政治氣候變遷』長期局勢」。

報告指出，歐盟正面對綠能、數位、經濟安全「三重轉型」，不但耗費經濟成本，也有戰略上的困難，例如中國已占全球80%太陽能板和75%鋰電池產量，歐盟的綠能轉型很難跳過它，但這又將持續經濟依賴。

還有像是2020年中國阻擋石墨出口，這項電池科技重要原料衝擊歐洲的電池巨擘Northvolt，「背後可能是中國策略上壓抑歐洲剛開始成長的電池供應鏈，使中國競爭者在國際和歐洲占得機先」。

該報告惋惜歐盟沒有「早知道」，表示若2019年歐盟綠色新政（Green Deal）能套用經濟安全架構，又或者2015年的上一屆歐盟能思及此，歐盟就會加大潔淨能源領域的投資規模，更早一點避免中國如今的市場主導地位。

因此，該中心建議歐盟必須及時更新保護經濟安全的政策工具箱，包括出口管制、投資審查、保障知識安全、反傾銷和反補貼措施等。

報告直言，歐洲過去依靠經濟互相依賴和多邊主義的成功模式都正在倒退，美國認清數十年來以規則為基礎的國際秩序在中國身上行不通，因此打算像中國那樣在國際經濟法典之外行事，然而歐盟卻缺乏如美國和中國得以成為超級強權（superpower）的軍力及預算。

「今日，歐盟最痛苦的政策赤字就是規模」，報告稱歐盟不乏相關政策工具，但成效常因規模不足而縮小，例如380億歐元（約新台幣1.3兆元）的歐盟「創新基金」（Innovation Fund）是全球最大聚焦在低碳創新科技者，但美國去年就在潔淨科技上投入了2130億美元（約新台幣6.7兆元），比過去5年增加一倍半不只，歐盟的速度和力道相形見絀。

此外，美中競爭也讓歐盟付代價。例如美國促使日本、荷蘭禁止出口先進半導體設備到中國，北京的報復則是限制出口鎵、鍺兩個半導體關鍵原料，讓德國、法國和義大利的相關產業受害。

報告認為，如今的地緣經濟是一場規模和擁有「戰略性不可或缺」科技的遊戲，因此建議歐盟成立5000億歐元的「未來基金」（Futura Fund）及常設的經濟安全理事會，並在所有相關政策領域植入「經濟安全母體（Economic Security Matrix）」架構，確保各項施政方向協調一致。