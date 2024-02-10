遭監禁前巴基斯坦總理伊姆蘭汗宣稱 全國大選獲勝

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遭監禁的前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）9日宣稱在全國大選中獲得勝利，他在運用人工智慧（AI）創建和在其X社群媒體帳戶分享的影音訊息中做了這項宣布。

在訊息中，伊姆蘭汗否決他的對手夏立夫（Nawaz Sharif）稍早宣稱勝選。伊姆蘭汗的訊息通常以文字透過他的律師發出。

伊姆蘭汗呼籲他的支持者慶祝獲勝，表示儘管他的政黨遭到打壓，但還是取得了勝利。

路透社報導，由伊姆蘭汗支持的獨立候選人在昨天全國大選中贏得最多席位。