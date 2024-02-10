利多激勵 標普500指數首度站上5,000點大關

企業財報和經濟利多提升市場對美國經濟可避免衰退的信心，推升標準普爾500指數9日收紅，並首度站上5,000點大關。
道瓊工業指數終場下跌54.64點，或0.14%，收在38671.69點。
標準普爾500指數上漲28.70點，或0.57%，收在5026.61點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲196.95點，或1.25%，收在15990.66點。
費城半導體指數上漲89.288點，或1.99%，收在4567.301點。
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企業財報和經濟利多提升市場對美國經濟可避免衰退的信心，推升標準普爾500指數9日收紅，並首度站上5,000點大關。
道瓊工業指數終場下跌54.64點，或0.14%，收在38671.69點。
標準普爾500指數上漲28.70點，或0.57%，收在5026.61點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲196.95點，或1.25%，收在15990.66點。
費城半導體指數上漲89.288點，或1.99%，收在4567.301點。
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