超車新北 2023年春節刮刮樂百萬以上獎台中最旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

過新年買刮刮樂試手氣已成全民運動，根據台彩統計，2023年農曆春節應景刮刮樂，全台共刮出1087個新台幣百萬元（含）以上獎項，22縣市又以台中市刮出164個居冠、占比約15%，比人口最多的新北市還多，堪稱全台最旺。

每逢農曆春節，許多民眾喜歡購買刮刮樂博個好彩頭，根據台灣彩券公司銷售統計，2023年農曆春節應景刮刮樂達1092個百萬元（含）以上獎項，全台共刮出1087個。

觀察縣市分布，六都囊括前6名，台彩指出，2023年台中市刮出164個居冠，至於往年「常勝軍」、人口最多的新北市刮出157個，排名下滑至第2；高雄市則刮出138個排名第3；桃園市刮出132個、台北市124個、台南市87個，分居4至6名。

進一步檢視2014年至2023年情況，台彩表示，農曆春節應景刮刮樂一共發行7920個百萬元（含）以上獎項，全台共刮出7510個；其中，新北市刮出1291個最多，台中市刮出997個位居第2，台北市則以刮出988個排名第3。

此外，為增加刮中大獎的機會，親友、同事合資「買整本」相當常見，若幸運獲財神爺眷顧，分配獎金時，必須留意贈與稅問題。

遺贈稅法所稱的「贈與」，財政部說明，就是指財產所有人把自己的財產「無償」送給別人，而別人也同意接受；也就是說，集資下注買刮刮樂，出資人「按出資比例分配獎金」的行為不是贈與，不用向戶籍所在地的主管稽徵機關申報贈與稅。

不過，國稅局建議民眾，應以紙本或網路表單方式，註明日期、每名出資者姓名、出資金額、出資者已確實繳款等集資證明文件，拍照並給各出資者留存備查，作為中獎獎金分配依據，也可提供日後國稅局查核審認，以免轉帳分獎金被認定屬贈與行為，從而需課贈與稅。

國稅局表示，若民眾合資購買的是一整本刮刮樂，幸運中大獎要分獎金，需保留整本供國稅局審認；官員強調，造冊愈詳細，有憑有據，實務上審認愈站得住腳。

國稅局也提醒，民眾應留意中獎獎金的運用情形，如果涉及遺贈稅法規定，在1年內贈與他人的財產，總值超過贈與稅免稅額、即244萬元時，應該要在贈與日後30天內，向國稅局辦理贈與稅申報。