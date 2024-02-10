股王世芯-KY兔年完美封關 金龍年動能這樣看

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股王世芯-KY完美封關 金龍年業績不看淡

股王世芯-KY(3661)金兔年封關日，以4105元的新天價完美作收，兔年市值大增逾2,500億元，股價漲幅更是高達3.87倍；世芯去年12月、第四季及全年營收都創下歷史新高；展望今年，挾AI題材，今年營運將更勝去年，且一路旺到2025年，加上後續將還有車用加入貢獻，金龍年股王走勢仍是市場焦點。

世芯去年12月合併營收為35.1億元，創單月新高，月增20.5％、年增1.14倍，去年第四季合併營收為92.24億元，季增21.2％、年增1.01倍，也是單季新紀錄，2023全年合併營收304.79億元，年增1.22倍。

世芯在去年12月股東臨時會上透露，2024年不論最大和第二大客戶訂單狀況都很正向，「訂單都很積極進來」，加上新的5奈米製程開案將放量，並獲得更多先進封裝產能支援，對今年表現有信心，預期今年營收、獲利均會優於去年。

世芯第一大客戶是美系雲端服務供應商，預估今年相關客戶訂單將比去年多；世芯另一家美系IDM大廠客戶的7奈米製程晶片已量產，預計在今年上半年放量，下半年還有5奈米製程也將放量，可望成為世芯第二大客戶。

多家投顧分析師認為，AI大趨勢下將帶動世芯更大的業績成長空間，包括北美客戶AI晶片需求強勁，增加明年的成長動能；其次，世芯持續與多家科技巨頭接洽AI專案，將具潛在營收成長動能；另外，在車用高速運算晶片部分，營收也將逐步認列，中長線爆發力強。

美系外資出具最新報告，點名世芯受惠自動駕駛輔助系統（ADAS）開始貢獻，加上亞馬遜、英特爾新一代AI伺服器晶放量，以及以色列AI晶片新創Habana持續成長，營運將強勁成長至2025年，預估2025年營收將來到17億美元（約新台幣522億元），年增25%。

看好世芯後市，美系外資上調2024、2025年獲利預估11%、17%，2023年至2025年EPS年複合成長率將達47%，因此將評等由「中立」調高至「買進」，目標價也由3870元一口氣拉升至4500元。