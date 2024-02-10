西門町彩券行財氣旺 小年夜連刮2個百萬獎

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今年台彩新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」祭出1000個新台幣100萬元獎項，台北西門町一家彩券行小年夜連續刮出2個「2000萬超級紅包」的百萬大獎，其中一組年輕男子刮中後更請現場所有人喝珍珠奶茶，分享喜悅。

台灣彩券公司新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、1000個100萬元獎項；統計至2月9日，已刮出1個2000萬元、1個200萬元加賓士休旅車、136個100萬元。

台彩今天表示，位於台北西門町的發樂發旗艦投注站在小年夜連續刮出2個「2000萬超級紅包」的百萬大獎，其中一對為年輕夫妻，另一組為結伴買刮刮樂的2名年輕男子。

台彩轉述，該對夫妻當天先買面額300元的刮刮樂，中了2000元後，想再買「2000萬超級紅包」試手氣，他們觀察店裡擺著7隻招財貓，想挑一張7號，但櫃子上沒有7號刮刮樂，於是用數的數到第7張，沒想到幸運刮中百萬大獎。

另外一組幸運兒為結伴買刮刮樂的2名年輕男子，他們逛街後至彩券行合資買一張「2000萬超級紅包」，幸運刮中百萬大獎。台彩表示，2名男子刮中後，相當開心地請現場所有客人喝一杯珍珠奶茶，氣氛相當熱絡。

位於台南的茗喆彩券行則有幸運客人刮中「1200萬大吉利」100萬元獎項，台彩表示，有一名年輕男子與同事相約至台南旅遊、吃美食，路過彩券行臨時起意想買刮刮樂，進門指定要買「1200萬大吉利」，還特別透過視訊電話請其他同事幫忙選號。

台彩轉述，該名男子刮到一半驚訝連連地說「出事了、出事了」，原以為發生什麼意外，沒想到該名男子買的第一張即幸運刮中100萬元，男子開心表示，第一次用湯匙玩刮刮樂，他覺得特別順手，沒想到意外刮中100萬元。（編輯：林淑媛）1130210