巴西嘉年華會熱鬧登場 森巴舞遊行首先亮相

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國際聞名的巴西嘉年華會9日正式登場，聖保羅森巴學校花車遊行今晚開始，由特別組7支森巴舞學校隊伍首先亮相，巴西其他城市也舉辦各具特色的慶祝活動。

巴西的嘉年華會或狂歡節（Carnaval）聞名國際，是當地人最喜歡的節日之一，其歷史可追溯到歐洲傳統，並融合非洲和原住民的影響。

狂歡節這個詞起源於拉丁語carnen levare，意思是「不吃肉」。

根據巴西歷史學家維艾拉（Igor Vieira）表示，自羅馬帝國以來，人們就習慣於在每年的這個時候，即基督徒禁食肉類和其他娛樂的大齋節前40天戴面具化妝打扮，作為一種慶祝方式。

巴西殖民時期的社會，已存在一種較原始和混亂的慶祝形式（Ｅntrudo），特點是街頭水戰遊戲，之後融合歐洲傳統，並擴大舉辦街頭派對。

1930年代，狂歡節在里約熱內盧獲得特別的突出地位，當時的巴西獨裁政府試圖規範社會，創建了第一所森巴舞學校，這些學校將巴西狂歡節變成一個盛大的、國際公認的奇觀。

當時，巴西實施「道德法則」政策，旨在強加獨裁政府認為在道德上可以接受的社會行為標準，所以禁止在狂歡節期間飲用酒精飲料。

1980年代起，里約熱內盧和聖保羅的森巴舞遊行場（Sambódromo）開始舉辦花車遊行比賽，成為巴西嘉年華慶祝活動的重要組成部分，吸引來自世界各地的遊客。

2019年，聖保羅的森舞學校「忠實的鷹」（Gavião da Fiel）進行了巴西狂歡節歷史上時間最長的遊行，該團體花了將近4小時才穿過桑巴舞遊行場。

維艾拉表示，狂歡節以多樣性和創造力為標誌，在巴西各地呈現出獨特的氛圍，例如東北部巴伊亞州（Bahia）的亮點是當紅歌手的音樂車遊行、傳統非洲街頭狂歡團體和地方性節奏的融合。

東北部培南布可州（Pernambuco）的狂歡節則以「火猴舞」（frevo）和非洲鼓舞「馬拉卡杜」（maracatu）等傳統民俗文化表現為標誌。全世界規模最大的街頭狂歡團體「凌晨公雞」（Galo da Madrugada）使培州首府雷西夫（Recife）的街道充滿鮮豔色彩和動感音樂節奏。

今時今日，街頭狂歡團體已作為一種更民主的參與形式，在巴西各大城市越來越突出。