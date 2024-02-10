CPI下修 美股樂透 標普、輝達寫歷史新頁

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受惠去年12月CPI（消費者物價指數）終值向下修正，加上企業財報多被樂觀預估，且美國經濟展現高度韌性，激勵美股周五（2/09）持續在高檔趨堅游走。例如標準普爾500指數首度突破5,000點大關，AI晶片概念股龍頭輝達股價持續大漲小回，收721.33美元，再度改寫歷史新頁。

美股周五收盤如下：道瓊工業指數終場下跌54.64點，或0.14%，收在38,671.69點。標準普爾500指數上漲28.70點，或0.57%，收在5,026.61點。以科技股為主的那斯達克指數上漲196.95點，或1.25%，收在15,990.66點。費城半導體指數上漲89.288點，或1.99%，收在4,567.301點。

累計本周以來，道瓊工業指數雖係持平格局，但科技股表現強勢，使標普單周勁揚1.4%，那斯達克指數單周更飆高2.3%，表現搶眼。且道瓊等三大指數已連續第五周上漲，短多氣勢似仍方興未艾。

個股演出方面，亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、輝達、高通、ASML、超微及聯電ADR，分別上漲2.71%、0.41%、1.56%、2.04%、2.12%、3.58%、1.9%、2.89%、1.85%及0.75%。

台積電ADR雖小幅拉回0.46%，但在台股農曆年休市期間，台積電ADR係持續大漲小回，周五收盤報133.11美元，若依新台幣兌美元在今晨國際匯價約31.403元計算，則台積電每股股價已逾新台幣800元，約達836元高水準，與台積電在台股2/05農曆年長假前的封關收盤價646元相差已達190元，對台積電在農曆年後開紅盤走勢，將具激勵效應，值得特別追蹤。

消息面方面，美國勞工部公部去年12月CPI年增率的終值係0.2%，低於原先預估的初值0.3%，且去年第四季CPI年增率終值係3.3%，維持不變，顯示北美整體的通膨狀況維持緩解格局，市場預期Fed（聯準會）相關高層，目前對降息政策雖仍維持「保持耐心」態度，但今年第二季末與下半年逐漸降息，將係大勢所趨。