龍年展望 彭双浪期盼「振」、上銀卓文恒許「智」願

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農曆龍年新春大吉，展望新年產業景氣，友達董事長暨台北市電腦公會理事長彭双浪以「振」作為代表字，期盼台灣在龍年奮發振興、重振雄風；上銀董事長卓文恒說，他以「智」許願，希望台灣製造業能「以智取勝」。

彭双浪接受中央社記者採訪表示，近年來全球疫情、異常氣候、能源危機等挑戰接踵而至，過去一年更是過程高低跌宕、意外不斷，詭譎多變、前所罕見。

不過彭双浪說，他深信政府與產業能公私協力，通力合作，共同面對重大挑戰，可以讓亞洲四小龍中的台灣在龍年奮發振興、重振雄風。

彭双浪預期，今年資通訊產業景氣展望審慎樂觀，歷經過去兩年庫存及品牌調整後，今年將會穩步上升，其中面板市場已有復甦跡象。

傳動元件廠上銀董事長卓文恒向記者說，他以「智」作為今年的代表字，因為「智」包含智慧製造整合人工智慧的意涵，是台灣製造業未來發展充滿無限可能的願景，期盼台灣製造業能「以智取勝」。

卓文恒預期，上銀今年上半年業績目標較去年同期佳，今年營運目標較去年成長兩位數。從應用來看，半導體、新能源、基礎建設、航太、自動化等應用傳動元件拉貨持穩，旋轉工作台、減速機、晶圓機器人、智慧螺桿等高階產品，今年出貨看佳。

台灣工具機暨零組件同業公會理事長陳伯佳向記者表示，他用英文Rise Together展望今年工具機產業的前景。陳伯佳指出，儘管市場對於工具機產業景氣有雜音，但產業界成長能量已準備就緒，可提供製造業數位轉型和綠色轉型等解決方案。

陳伯佳說，今年工具機業景氣已經觸底，正逐步穩健向上，今年台灣工具機業產值力拚較去年小幅成長，業界會持續團結努力，把產業聚落弄好，因應全球工具機產業的競爭與挑戰。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文說，他希望用「衝」和「拚」兩字展望今年，去年機械業景氣不佳，期盼今年產業界大家更加努力，開拓新巿場，推出更多好產品。