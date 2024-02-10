AI供應鏈元月營收「起手式」 這族群如日中天

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去年以來，AI概念股備受市場關注，若以2023年是AI應用元年來看，今年則是AI市場進一步擴大應用的起飛元年，加上法人、大股東、主力等市場大戶也多所關愛，使上市櫃AI供應鏈在元月營收的「起手式」備受關注。

一般評估，從AI概念股元月營收實績，或可略窺金龍年AI伺服器、AI PC、AI手機與AI智慧車的發展趨勢。

迄2/10止，上市櫃AI供應鏈元月營收，除廣達（2382）、仁寶（2324）與雙鴻（3324）等尚未公布外，已陸續曝元月營收的相關AI股，似窺見美商AI晶片巨擘輝達AI伺服器供應鏈的相關廠商，營收成長格局仍如日中天，以下係業內整理AI族群元月營收一覽表：

台積電（2330）：元月營收2157.85億元，月增22.4%，年增7.87%。

聯發科（2454）：元月營444.96億元，月增1.87%，年增98.79%，係去年以來單月新高。

技嘉（2376）：元月營收169.3億，月增31.79%，年增105.97%，改寫歷史新高。

緯創（3231）：元月營收673億，月減9.9%，年增22.44%。

台光電（2383）：元月營收44.85億，月增4.11%，年增104.09%，改寫歷史新頁。

緯穎（6669）：元月營收187.88億元，月減7.09%，年增14.44%。

欣興（3037）：元月營收92.22億元，月增12.68%，年減6.19%。

金像電（2368）：34.04億元，月增31.97%，年增68.94%，改寫歷史新高。

奇鋐（3017）：元月營收56.75億元，月增1.02%，年增101.92%，改寫歷史新高。

建準（2421）：元月營收12.21億，月增23.22%，年增46.12%，係去年以來單月新高。

研揚（6579）：元月營收7.13億元，月減11.98%，年增12.51%。

佳必琪（6197）：元月營收5.78億元，月增26.04%，年增88.77%，係去年以來單月新高。

昇貿（3305）：元月營收5.5億元，月增13.77%，年增20.31%，係去年以來單月新高。

華碩（2357）：元月營收366.67億元，月增1.73%，年增34.34%。

英業達（2356）：元月營收441.29億元，月增1.38，年增18.48%。

健鼎（3044）：元月營收61.67億元，月增30.35%，年增32.3%，係去年以來單月新高。

智邦（2345）：元月營收58.85億元，月減25.77%，年減6.13%。

光寶科（2301）：元月營收99.08億元，月減19.6%，年減7.21%。