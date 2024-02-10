哈爾濱觀光熱到台灣 「小當歸」女童影片號召真成行

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期黑龍江省的哈爾濱點燃「冰雪經濟」席捲全大陸，燒起一波「南方小土豆」熱潮，甚至連台灣都搭上這波熱度，有些人紛紛前往哈爾濱旅遊。甚至更早有一名台灣小女孩「壹壹」在家人幫忙錄製影片下，自稱「台灣小當歸」，表示希望能到哈爾濱看看。壹壹最終也真的成行，與母親的哈爾濱之旅受到大陸網友廣泛關注，有當地民眾接機導覽哈爾濱的主要風景名勝如中央大街等。

對此事件，大陸國台辦發言人陳斌華表示，從小女孩壹壹的故事中看到愛在傳遞，認為不論是叫「小鳳梨」還是「小當歸」，台灣小朋友與大陸的「小砂糖橘」、「小野生菌」、「小熊貓」等暱稱一樣，都是咱們中國人自家的孩子，一定會被無限寵愛和熱情款待，更強調熱忱歡迎台灣的小朋友、大朋友們多來大陸旅遊觀光，飽覽大好河山，且看神州新貌。

整起事件源起於一名台灣小女孩「壹壹」由家人幫忙拍攝影片，自稱是「台灣小當歸」，表示看到一位「哈爾濱派糖叔叔」，每天免費派發200斤薑棗茶與當地酥糖，興起「想去哈爾濱，也想把台灣糖果送給哈爾濱的叔叔阿姨」的心，並訴說自己想去玩雪，想看小狐狸、小企鵝，愛吃鐵鍋燉大鵝，因而引起大陸網友迴響與歡迎。

根據陸媒報導，「哈爾濱派糖叔叔」尹智與壹壹一家事前取得聯繫，等到1月真的成行時，也親自接機，並陪同去壹壹一家去了包含哈爾濱的中央大街等地觀光，當地商家、民眾也送上禮物和祝福，壹壹與母親也將想要回贈、從台灣買的糖果分送出去。

壹壹在哈爾濱的多日行程受到了大陸網友和當地人關注。臨走時紛紛為她送來禮物。像是哈爾濱一位大姐寫了福字和兩副對聯，還有眾人一起疊出、代表大陸297個城市的千紙鶴和與56個民族的小星星，以及哈爾濱的紅腸、糖果與文創產品。